Державний ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через Приват24, заплановану з 23:00 10 квітня та до 8:00 ранку 11 квітня для проведення технічних робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування потребує більше часу, ніж ми планували на початку робіт", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, розрахунки в торговельній мережі та банкомати працюють у звичайному режимі.

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