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ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через Приват24

приватбанк

Державний ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через Приват24, заплановану з 23:00 10 квітня та до 8:00 ранку 11 квітня для проведення технічних робіт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування потребує більше часу, ніж ми планували на початку робіт", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, розрахунки в торговельній мережі та банкомати працюють у звичайному режимі.

Також читайте: "Приват24" не працюватиме в ніч з 10 на 11 квітня

Автор: 

банки (7719) Приватбанк (2432)


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готується до передачі Колмойші?
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11.04.2022 15:35 Відповісти
З якого?
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11.04.2022 15:47 Відповісти
При такій "владі" як зараз,запросто може бути.
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11.04.2022 16:02 Відповісти
Та вони планували закрити програму Бонус+ і якісь нововведення...
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11.04.2022 16:09 Відповісти
Приват банк ( украинский державный) стоит открыть в странах Восточной Европы. У Приватбанка лучшая программа 24 , таких в ЕС НЕТ
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11.04.2022 16:01 Відповісти
Зе должен обоворить с Урсулою , Чтобы 2 державных банка ( Ощадбанк и Приватбанк ) функционировали в Европе
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11.04.2022 16:03 Відповісти
Согласен, прога п24 очень удобная. Правда, я не могу сравнивать, так как другими не пользовался.
А вот по поводу банкоматов в нашем городе все очень плохо, не выдают наличку с начала войны, и на кассе кредиткой кроме АТБ нигде не расплатишься..
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11.04.2022 16:20 Відповісти
у привата комиссия большая за обналичку в банкоматах ну и раньше часто деньги пропадали зависали по вине сотрулников
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11.04.2022 16:46 Відповісти
Та замахали плять, в понедельник еще...
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11.04.2022 16:04 Відповісти
 
 