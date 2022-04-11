ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через Приват24
Державний ПриватБанк продовжив технологічну паузу у проведенні платежів через Приват24, заплановану з 23:00 10 квітня та до 8:00 ранку 11 квітня для проведення технічних робіт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.
"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування потребує більше часу, ніж ми планували на початку робіт", – зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, розрахунки в торговельній мережі та банкомати працюють у звичайному режимі.
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А вот по поводу банкоматов в нашем городе все очень плохо, не выдают наличку с начала войны, и на кассе кредиткой кроме АТБ нигде не расплатишься..