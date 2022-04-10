"Приват24" не працюватиме в ніч з 10 на 11 квітня
Сервіс "Приват24" буде недоступний з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.
Про це повідомив "Приватбанк", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться у повідомленні банку.
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