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Новини
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"Приват24" не працюватиме в ніч з 10 на 11 квітня

приват24

Сервіс "Приват24" буде недоступний з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

Про це повідомив "Приватбанк", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться у повідомленні банку.

Також читайте: Українці за кордоном можуть користуватися картками "Приватбанку" без обмежень

Автор: 

банки (7717) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+4
Приват никогда и никому не звонит о блокировке карт ...только для подтверждения платежа..
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10.04.2022 15:50
+2
Констатация в Приват 24 в виде замочка появляется...красненького...
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10.04.2022 15:54
+2
Такие звонки бывают от мошенников - имитируют звонок робота банка с предложением нажать единицу или другие кнопки для продолжения диалога.
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10.04.2022 16:27
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Де 6500?
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10.04.2022 15:47 Відповісти
А приват тут до чого? Їм переказали, вони зарахували.
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10.04.2022 15:52 Відповісти
мне одному сегодня приват звонил ваша карта заблокована бла бла бла?
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10.04.2022 15:48 Відповісти
Приват никогда и никому не звонит о блокировке карт ...только для подтверждения платежа..
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10.04.2022 15:50 Відповісти
так они ничего не просили там свв или еще чего. просто констатация.
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10.04.2022 15:51 Відповісти
Констатация в Приват 24 в виде замочка появляется...красненького...
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10.04.2022 15:54 Відповісти
спс.
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10.04.2022 15:59 Відповісти
Такие звонки бывают от мошенников - имитируют звонок робота банка с предложением нажать единицу или другие кнопки для продолжения диалога.
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10.04.2022 16:27 Відповісти
Звучить як зрада зрадна
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10.04.2022 15:50 Відповісти
Дніпро ********, Бєня збирає манатки? Зєля, бережи Дніпро, бо без Бєні тобі хана.
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10.04.2022 15:52 Відповісти
 
 