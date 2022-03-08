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Українці за кордоном можуть користуватися картками "Приватбанку" без обмежень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці за кордоном можуть користуватися картками

Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь якою карткою "Приватбанку" в будь якій валюті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на пресслужба банку.

Також клієнти "Приватбанку" можуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, та знімати готівку у банкоматах за кордоном. Ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис. грн (в еквіваленті) на день.

Для всіх українців відкрита без обмежень можливість оплачувати картками покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт тощо. Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс банку.

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08.03.2022 13:50 Відповісти
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08.03.2022 13:53 Відповісти
По леденцу им
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08.03.2022 14:02 Відповісти
В Польші наші картки приймають скрізь. Курс 1 злотий за 6.8 гривень.
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08.03.2022 14:11 Відповісти
А де ця маланська скотина каламойскій?
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08.03.2022 14:27 Відповісти
 
 