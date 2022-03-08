Українці за кордоном можуть користуватися картками "Приватбанку" без обмежень
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українці, які через воєнні дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь якою карткою "Приватбанку" в будь якій валюті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на пресслужба банку.
Також клієнти "Приватбанку" можуть платити всюди, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay та Google Pay, та знімати готівку у банкоматах за кордоном. Ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис. грн (в еквіваленті) на день.
Для всіх українців відкрита без обмежень можливість оплачувати картками покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт тощо. Для оплати у доларах та євро використовується поточний курс банку.
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клаус хаус
показати весь коментар08.03.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 10
olele
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Adeline König
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Oleh Stavynoha
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