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Украинцы за границей могут пользоваться картами "Приватбанка" без ограничений

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы за границей могут пользоваться картами

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой "ПриватБанка" в любой валюте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу банка.

Также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, и снимать наличные в банкоматах за рубежом. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карт составляет до 30 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

Для всех украинцев открыта без ограничений возможность оплачивать картами покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и т.д. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс банка.

Также читайте: "Приватбанк" отменил комиссию на снятие наличных с кредиток и продлил действие карт на 180 дней

Автор: Анастасія Потіха
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08.03.2022 13:50 Ответить
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08.03.2022 13:53 Ответить
По леденцу им
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08.03.2022 14:02 Ответить
В Польші наші картки приймають скрізь. Курс 1 злотий за 6.8 гривень.
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08.03.2022 14:11 Ответить
А де ця маланська скотина каламойскій?
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08.03.2022 14:27 Ответить
 
 