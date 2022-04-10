"Приват24" не будет работать в ночь с 10 на 11 апреля

Сервис "Приват24" будет недоступен с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Об этом сообщил "Приватбанк", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с "Приват24". С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы временно будут недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!" - говорится в сообщении банка.

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