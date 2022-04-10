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"Приват24" не будет работать в ночь с 10 на 11 апреля

приват24

Сервис "Приват24" будет недоступен с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Об этом сообщил "Приватбанк", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с "Приват24". С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы временно будут недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!" - говорится в сообщении банка.

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Автор: 

банки (1935) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+4
Приват никогда и никому не звонит о блокировке карт ...только для подтверждения платежа..
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10.04.2022 15:50
+2
Констатация в Приват 24 в виде замочка появляется...красненького...
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10.04.2022 15:54
+2
Такие звонки бывают от мошенников - имитируют звонок робота банка с предложением нажать единицу или другие кнопки для продолжения диалога.
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10.04.2022 16:27
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Де 6500?
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10.04.2022 15:47 Ответить
А приват тут до чого? Їм переказали, вони зарахували.
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10.04.2022 15:52 Ответить
мне одному сегодня приват звонил ваша карта заблокована бла бла бла?
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10.04.2022 15:48 Ответить
Приват никогда и никому не звонит о блокировке карт ...только для подтверждения платежа..
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10.04.2022 15:50 Ответить
так они ничего не просили там свв или еще чего. просто констатация.
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10.04.2022 15:51 Ответить
Констатация в Приват 24 в виде замочка появляется...красненького...
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10.04.2022 15:54 Ответить
спс.
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10.04.2022 15:59 Ответить
Такие звонки бывают от мошенников - имитируют звонок робота банка с предложением нажать единицу или другие кнопки для продолжения диалога.
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10.04.2022 16:27 Ответить
Звучить як зрада зрадна
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10.04.2022 15:50 Ответить
Дніпро ********, Бєня збирає манатки? Зєля, бережи Дніпро, бо без Бєні тобі хана.
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10.04.2022 15:52 Ответить
 
 