"Приватбанк" продолжил технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24"
Государственный "Приватбанк" продолжил технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24", запланированную с 23:00 10 апреля и до 8:00 утра 11 апреля для проведения технических работ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.
"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, расчеты в торговой сети и банкоматы работают в обычном режиме.
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А вот по поводу банкоматов в нашем городе все очень плохо, не выдают наличку с начала войны, и на кассе кредиткой кроме АТБ нигде не расплатишься..