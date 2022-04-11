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"Приватбанк" продолжил технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24"

приватбанк

Государственный "Приватбанк" продолжил технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24", запланированную с 23:00 10 апреля и до 8:00 утра 11 апреля для проведения технических работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, расчеты в торговой сети и банкоматы работают в обычном режиме.

Читайте также: "Приват24" не будет работать в ночь с 10 на 11 апреля

Автор: 

банки (1935) Приватбанк (833)


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готується до передачі Колмойші?
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11.04.2022 15:35 Ответить
З якого?
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11.04.2022 15:47 Ответить
При такій "владі" як зараз,запросто може бути.
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11.04.2022 16:02 Ответить
Та вони планували закрити програму Бонус+ і якісь нововведення...
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11.04.2022 16:09 Ответить
Приват банк ( украинский державный) стоит открыть в странах Восточной Европы. У Приватбанка лучшая программа 24 , таких в ЕС НЕТ
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11.04.2022 16:01 Ответить
Зе должен обоворить с Урсулою , Чтобы 2 державных банка ( Ощадбанк и Приватбанк ) функционировали в Европе
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11.04.2022 16:03 Ответить
Согласен, прога п24 очень удобная. Правда, я не могу сравнивать, так как другими не пользовался.
А вот по поводу банкоматов в нашем городе все очень плохо, не выдают наличку с начала войны, и на кассе кредиткой кроме АТБ нигде не расплатишься..
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11.04.2022 16:20 Ответить
у привата комиссия большая за обналичку в банкоматах ну и раньше часто деньги пропадали зависали по вине сотрулников
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11.04.2022 16:46 Ответить
Та замахали плять, в понедельник еще...
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11.04.2022 16:04 Ответить
 
 