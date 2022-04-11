Государственный "Приватбанк" продолжил технологическую паузу в проведении платежей через "Приват24", запланированную с 23:00 10 апреля и до 8:00 утра 11 апреля для проведения технических работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройка требует больше времени, чем мы планировали в начале работ", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, расчеты в торговой сети и банкоматы работают в обычном режиме.

Читайте также: "Приват24" не будет работать в ночь с 10 на 11 апреля