УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10657 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 866 61

Утримання одного полоненого російського окупанта коштує 50-100 грн на добу, - Денісова

окупанти,полонені

Утримання одного військовополоненого російського окупанта обходиться у суму близько 50-100 грн на день.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила вона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Повернули 12 військових та 14 цивільних осіб, - Верещук

Автор: 

Денісова Людмила (883) полонені (2260)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
В трудовые колонии, что бы они были нам выгодны и писали в новостях что каждый пленный окупает свои расходы искупая вину и приносит стране как минимум 500 грн в день
показати весь коментар
12.04.2022 01:08
+13
А не жирно ли будет ?
Кусок хлеба и воды достаточно .
показати весь коментар
12.04.2022 01:07
+11
Нахера вообще про это упоминать? Зачем драконить украинцев?
показати весь коментар
12.04.2022 01:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не жирно ли будет ?
Кусок хлеба и воды достаточно .
показати весь коментар
12.04.2022 01:07 Відповісти
А навіщо хліб. Достатно комбікорму. Це ж рідні російські національні харчі. А чого цих ПЕСИГОЛОВЦІВ не показують як звірину в зоопарку? Вони б таким способом заробляли собі на утримання
показати весь коментар
12.04.2022 03:31 Відповісти
Нахера вообще про это упоминать? Зачем драконить украинцев?
показати весь коментар
12.04.2022 01:07 Відповісти
А чего драконить? Наоборот зашибись что нахаляву держат... Вот если 1к грн в день, тогда вообще фигня...
показати весь коментар
12.04.2022 01:52 Відповісти
*******. С какого перепугу Украина вообще должна кормить пленных орков на шару?
показати весь коментар
12.04.2022 11:08 Відповісти
Тупой кретин, читай с первой по третью Женевские конвенции. Если не нравиться вали ка ты отсюда нахер на росию или африку какую то.
показати весь коментар
12.04.2022 13:57 Відповісти
Что ты падаль за русню скулишь? Я твой кацапский рот имел. Ты понял, ублюдочное: Твой путин ***** тридваразовская, а ты его соска Два дня на сайте, а уже перья распускает, вонь кацабская
показати весь коментар
12.04.2022 15:14 Відповісти
Быдло мокшанское. Ваша гребанная рашкахвардия и полицейский обсрон не относится к вооруженным силам *********. Поэтому учи, пацкудятина, свои же законы
показати весь коментар
12.04.2022 15:26 Відповісти
в спам иди скот
показати весь коментар
12.04.2022 15:42 Відповісти
Скот? . Та ми твою худобу рашиську вже бачили. Ще раз пельку розкриєш, я тобі скрепу у твою мокшанську гірлянку і встромлю. Второпав, чучмек?
показати весь коментар
12.04.2022 15:56 Відповісти
ахахаха в спам тварина )))
показати весь коментар
12.04.2022 16:05 Відповісти
Сыграем в блиц, чушка.
1. Чей Крым?
2. Путин -
3. Слава Украине -
показати весь коментар
12.04.2022 16:38 Відповісти
Полная чушь , так как есть прямые затраты , есть и косвенные , по этому
это неправильная затратная сумма !
показати весь коментар
12.04.2022 01:08 Відповісти
В трудовые колонии, что бы они были нам выгодны и писали в новостях что каждый пленный окупает свои расходы искупая вину и приносит стране как минимум 500 грн в день
показати весь коментар
12.04.2022 01:08 Відповісти
З полоненими так не можна поводитися. А от коли їх оформляти як не полонених а затриманих терористів( Благо війну РФія нам не оголошувала). То з такими ПЕСИГОЛОВЦЯМИ можна чинити що завгодно
показати весь коментар
12.04.2022 03:35 Відповісти
на участников "спец. операции", росгвардию, кадыровских боевикови полицию закон о военнопленных не распространяется
показати весь коментар
12.04.2022 11:10 Відповісти
В рф пленных ВСУ всё-равно в разы больше, так что даже пленные приносят русне разорение.
показати весь коментар
12.04.2022 01:10 Відповісти
Откуда данные?
показати весь коментар
12.04.2022 01:11 Відповісти
от верблюда) от лошади, то есть)
показати весь коментар
12.04.2022 01:17 Відповісти
Из открытых источников. Можете сами проверить.
показати весь коментар
12.04.2022 01:19 Відповісти
Каких именно источников?
показати весь коментар
12.04.2022 01:25 Відповісти
О! Новость только что.

Ирина Верещук, информирует . По ее словам, российские оккупанты захватили в плен билзько 1700 украинских военных и гражданских Джерело:
показати весь коментар
12.04.2022 01:26 Відповісти
русский, в статье речь идет о гражданских заложниках. Военнопленные - это другая категория. Так откуда у тебя "инфа", русский?
показати весь коментар
12.04.2022 01:31 Відповісти
Мне лень искать подтверждения, да и просите Вы в оскорбительном тоне. Но поверьте их очень много. Это логично - наступающая армия берёт в плен в разы больше солдат противника, чем отступающая. А наступление русни было внезапным и стремительным - отступление - подготовленным и согласованным с Арахамией и К.
показати весь коментар
12.04.2022 01:38 Відповісти
Ясно, русский. Твоя "инфа" , судя по твоей стеснительности - из срусь.сру. Скорой встречи тебе с кабздоном, русский.
показати весь коментар
12.04.2022 01:40 Відповісти
Я правильно понял, что Вы пожелали смерти незнакомому человеку только из-за того, что у него другое мнение по количеству пленных?
показати весь коментар
12.04.2022 18:27 Відповісти
Других пожеланий русским у меня нет.
показати весь коментар
12.04.2022 18:29 Відповісти
Но ведь многие русские плечом к плечу с украинцами воюют против *****.
показати весь коментар
12.04.2022 18:36 Відповісти
Дебіла кусок, не отступающая, а обороняющаяся!
показати весь коментар
12.04.2022 07:42 Відповісти
не бреши кацап !
показати весь коментар
12.04.2022 01:12 Відповісти
Іди ***** кацап.
показати весь коментар
12.04.2022 01:13 Відповісти
Який дебілізм! Поки жителі та захисники Маріуполя голудують у підвалах наша влада годує тричі на день полонених кацапів. А телевізори та інтернет їм в камери не провели?
показати весь коментар
12.04.2022 01:10 Відповісти
Ілон Маск--Starlink
показати весь коментар
12.04.2022 03:41 Відповісти
Бльш ніж пенсіонерів Годуйте вбивь,годуйте
показати весь коментар
12.04.2022 01:11 Відповісти
"Добове утримання полонених російських окупантів обходиться Україні в 50-100 грн. Про це розповіла омбудсмен Людмила Денісова.
Росіян утримують у СІЗО та установах Збройних сил України. У подальшому буде створений окремий табір. При цьому полонених не зможуть залучити до розбирання завалів, прибирання вулиць до завершення слідчих дій і винесення вироку." ©

А непогано кацапня влаштувалась. Ви так не вважаєте?
Нехай вйобують, суки, до сьомого поту, доки кефір із дупи не поллється!
показати весь коментар
12.04.2022 01:17 Відповісти
хай завали розбирать і відпрацьовують, якого хера будуть просто сидіти,

певно тут умови кращі ніж у них вдома в деревяной ізбушке
показати весь коментар
12.04.2022 01:20 Відповісти
краще всього-нехай розміновують....
показати весь коментар
12.04.2022 02:39 Відповісти
Нехай відпрацьовують!
Женевська Конвенція це ДОЗВОЛЯЄ!
показати весь коментар
12.04.2022 01:21 Відповісти
Мало. Враховуючи існуючі ціни це не відповідає навіть нормам по харчуванню та гігієні. А ще ж потрібно обігрівати,лікувати і охороняти. Якщо вже взяли в полон то виконуйте нормативи і не ганьбіть країну. Ми не кацапи - в цьому наша сила і правда. Дайте можливість їм щось додатково заробляти на власне утримання. ... Якби воював то в полон не брав цих тварюк...
показати весь коментар
12.04.2022 01:23 Відповісти
А фигеть! Это 3000 грн. в месяц. У нас эти деньги получают пенсионеры, по 45 лет проработавшие. И еще им за коммуналку надо платить!
показати весь коментар
12.04.2022 01:24 Відповісти
Нужно найти им работу..Восстанавливать то ,что они разрушили..в Украине достаточно руин ..,достаточно работы.
показати весь коментар
12.04.2022 01:24 Відповісти
А старики живут на 1700 грн в мес. Найс
показати весь коментар
12.04.2022 01:25 Відповісти
Этих тварей следует содержать точно так же, как русские содержат русских в русских тюрьмах.
показати весь коментар
12.04.2022 01:26 Відповісти
Жирують падли . Дешевше їх згодувати тваринам в зоопарку , то хоч якась користь від кацапів буде .
показати весь коментар
12.04.2022 01:29 Відповісти
Разрешите мне только, и я быстро сведу этот "экономический" вопрос к нулю!
показати весь коментар
12.04.2022 01:33 Відповісти
Це не є правда. Можливо Вона взяла в раціон, 3 пакети "Мевіни", в чому я сильно сподіваюсь. . Мило, та інше. Цирюльник, Лікар, Охорона, та навіть двірник, та конвоїр який за ними дивиться. Це все кошти.
На мою думку, та якщо почитати статистику других країн, утримання полонених, то виходить 600-1000 грн. в день.
показати весь коментар
12.04.2022 01:39 Відповісти
Один патрон калібру 7,62 коштує значно дешевше.
показати весь коментар
12.04.2022 01:46 Відповісти
Навіщо брати у полон?досить цих
показати весь коментар
12.04.2022 03:06 Відповісти
Можно же сэкономить, и кормить только сэндвичами.

https://youtu.be/07ousx3VxCM?t=90
показати весь коментар
12.04.2022 03:18 Відповісти
Національна їжа ПЕСИГОЛОВЦІВ це бруква, кормовий буряк, сира ріпа. комбікорм
показати весь коментар
12.04.2022 03:39 Відповісти
Минимальная соц помощ Украинцев достигших пенсионного возраста и не наработавшие минимальный стаж(ситуевины разные бывают) 2100гр. Это по 70гр в день. Так им ещё коммуналку оплатить нада. Выходит те п%дары которые нас пришли убивать лучше наших пожилых людей?
показати весь коментар
12.04.2022 04:25 Відповісти
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить,
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
показати весь коментар
12.04.2022 04:55 Відповісти
Всі ці особи не полонені, а терористи і відношення до них повинно бути відповідним. Московія не оголосивши війну, стала країною терористом.
показати весь коментар
12.04.2022 07:23 Відповісти
Расстрелять при попытке к бегству!...
показати весь коментар
12.04.2022 07:32 Відповісти
Нехай ці суки працюють, завали розбирають, трупи дістають, дивляться що вони наробили! А то ніхера собі кормить їх за просто так
показати весь коментар
12.04.2022 07:52 Відповісти
Треба завести рахунок, щоб кацапи своїм, яких вони доречі не кидають, слали гроші на їх більш-менш людське утримання.
показати весь коментар
12.04.2022 08:16 Відповісти
Да щазз, включая свет, воду, тепло, канализацию, амортизацию помещений, зарплату охранникам, зарплату поварам, врачам ????? минимум гривен 300 в день.... твари, на работы всех, завалы разгребать и своих трупы упаковывать...
показати весь коментар
12.04.2022 10:09 Відповісти
100 грн. в день вроде и немного. Только пленный пленному рознь. Самый подлый и злой враг, но являющимся военнослужащим армии Мордора имеет право на обращение с ним, как с военнопленным. А орки из Росгвардии, полиции, всяких союзов кизяков и Лугандона, а тем более вагнеровцы должны жрать баланду и хлеб из опилок...
показати весь коментар
12.04.2022 11:15 Відповісти
Ці рахунки теж будемо виставляти фєдєрастам, після їх капітуляції…
показати весь коментар
12.04.2022 12:58 Відповісти
Жменя сємок стільки не коштує. Хай на розмінуванні працюють
показати весь коментар
12.04.2022 14:12 Відповісти
 
 