Утримання одного полоненого російського окупанта коштує 50-100 грн на добу, - Денісова
Утримання одного військовополоненого російського окупанта обходиться у суму близько 50-100 грн на день.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила вона
Топ коментарі
+16 Сергей Николаевич #507422
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+13 Зая
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+11 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар12.04.2022 01:07
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Кусок хлеба и воды достаточно .
1. Чей Крым?
2. Путин -
3. Слава Украине -
это неправильная затратная сумма !
Ирина Верещук, информирует . По ее словам, российские оккупанты захватили в плен билзько 1700 украинских военных и гражданских Джерело:
Росіян утримують у СІЗО та установах Збройних сил України. У подальшому буде створений окремий табір. При цьому полонених не зможуть залучити до розбирання завалів, прибирання вулиць до завершення слідчих дій і винесення вироку." ©
А непогано кацапня влаштувалась. Ви так не вважаєте?
Нехай вйобують, суки, до сьомого поту, доки кефір із дупи не поллється!
певно тут умови кращі ніж у них вдома в деревяной ізбушке
Женевська Конвенція це ДОЗВОЛЯЄ!
На мою думку, та якщо почитати статистику других країн, утримання полонених, то виходить 600-1000 грн. в день.
https://youtu.be/07ousx3VxCM?t=90
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль