Утримання одного полоненого російського окупанта коштує 50-100 грн на добу, - Денісова

Утримання одного військовополоненого російського окупанта обходиться у суму близько 50-100 грн на день.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"По-різному, залежно від місця. Там, де утримують цих - близько 50 гривень. Загалом 50-100 гривень, як і на наших звичайних затриманих. Небагато. Річ не в коштах. А в тому, щоб полонені в нас були. Ми ж знаємо, що наші люди теж потрапили в полон", - зазначила вона

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