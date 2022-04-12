Стефанчук та прем'єр-міністр Литви Шимоніте обговорили посилення тиску на Росію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте обговорили шляхи посилення тиску на росію та допомогу Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Вбачаю певний символізм у тому, що глава саме литовського уряду, попри досі складну безпекову ситуацію в Україні, стала однією з перших глав іноземних урядів, які не побоялися відвідати Київ із візитом", - зазначив Стефанчук.

Він подякував Шимоніте за чітку й послідовну позицію на підтримку України з першого дня війни. За словами Стефанчука, відмова від російського газу, чотири схвалені литовським Сеймасом резолюції стали важливими елементами підтримки й солідарності з Україною, прикладом для наслідування парламентаріями інших держав ЄС і НАТО.

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Голова ВР закликав продовжувати тиснути на колег з інших держав-членів ЄС у позитивному вирішенні всіх актуальних для України питань, які вже були відображені у резолюціях Сеймаса.

"Пріоритетами залишаються три основні напрями. Це посилення санкційного тиску на рф, надання військової, політичної й економічної підтримки Україні, а також сприяння євроінтеграції України. Для нас важливо, щоб санкції були потужним економічним ударом по воєнній машині рф. Щоб вони не мали винятків, шляхів уникнення та були повноцінними, аби росія відчула біль, на який заслуговує", - заявив він.

Стефанчук також закликав зробити все можливе, аби допомога з боку партнерів мала сталий, системний характер. Для України важливо, щоб країни ЄС та НАТО надавали "не тільки те, що у них є в залишку, а й те, про що просимо ми".

"Ми вдячні Литві за чітку й послідовну підтримку нашої заявки на членство в ЄС. Україна вже почала працювати над запитальником, передбаченим процедурою вступу до ЄС, і найближчим часом його завершить. Але в мене є мрія, щоби ця подія відбулася 9 травня. Тому що це символічний день перемоги й ми повинні продемонструвати рф, що таке справжня перемога", - наголосив спікер.

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