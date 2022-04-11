Світ має визнати дії РФ геноцидом українського народу, - Стефанчук

Міжнародна спільнота має визнати дії РФ на території України геноцидом.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році! Метою воєнної агресії з боку Росії в Україні є системне й послідовне знищення Українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток.

Про офіційну політику росії щодо невизнання права Українського народу на існування свідчать численні публічні заяви путіна та інших посадових осіб цієї держави, а також відповідні дії збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук наголосив, що Верховна Рада закликає весь світ визнати дії росії геноцидом Українського народу.

"З цією метою щойно зареєстрували проєкт постанови №7276, яким пропонується схвалити Заяву ВРУ "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні". Цією заявою Парламент України визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні. Викриття істинних намірів росії допоможе ініціювати притягнення до відповідальності всіх винних осіб та зупинити геноцид Українців!", - наголосив спікер парламенту.

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