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Світ має визнати дії РФ геноцидом українського народу, - Стефанчук

геноцид

Міжнародна спільнота має визнати дії РФ на території України геноцидом.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ має визнати геноцид Українського народу під час російського вторгнення у 2022 році! Метою воєнної агресії з боку Росії в Україні є системне й послідовне знищення Українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток.

Про офіційну політику росії щодо невизнання права Українського народу на існування свідчать численні публічні заяви путіна та інших посадових осіб цієї держави, а також відповідні дії збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Стефанчук наголосив, що Верховна Рада закликає весь світ визнати дії росії геноцидом Українського народу.

"З цією метою щойно зареєстрували проєкт постанови №7276, яким пропонується схвалити Заяву ВРУ "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні". Цією заявою Парламент України визнає та звертається до міжнародної спільноти з проханням визнати вчинення росією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів в Україні. Викриття істинних намірів росії допоможе ініціювати притягнення до відповідальності всіх винних осіб та зупинити геноцид Українців!", - наголосив спікер парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр закликає до скликання трибуналу з розслідування воєнних злочинів Путіна та Лаврова

Автор: 

геноцид (307) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+3
Про що цей жирний мішок каже? Кацапи ж самі визнали, що це геноцид, що їх мета - знищення Українського народу. То що іще визнавати?
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11.04.2022 19:12
+3
Ізраїль перший же не проголосує.
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11.04.2022 19:15
+2
unian
@unian
·
10 год
До Гааги через воєнні злочини Росії звернулися вже 42 країни - Мін'юст України
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11.04.2022 19:18
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Про що цей жирний мішок каже? Кацапи ж самі визнали, що це геноцид, що їх мета - знищення Українського народу. То що іще визнавати?
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11.04.2022 19:12 Відповісти
Ізраїль перший же не проголосує.
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11.04.2022 19:15 Відповісти
о, диви, і коливан виперся попіаритися трохи.
а самі ТАКИХ законів там наприймали, що хоч стій, хоч падай.
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11.04.2022 19:15 Відповісти
проще жителей мокшании признать макакосами блызькымы до нормы...
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11.04.2022 19:16 Відповісти
unian
@unian
·
10 год
До Гааги через воєнні злочини Росії звернулися вже 42 країни - Мін'юст України
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11.04.2022 19:18 Відповісти
Дивлюсь на Стефанчука, і хочу запитати:- а хтось бачив струнких лебертаріанців?
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11.04.2022 19:23 Відповісти
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11.04.2022 19:45 Відповісти
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11.04.2022 19:46 Відповісти
Вони,теж, лібертаріанці??
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11.04.2022 20:04 Відповісти
Таке забути не можна.
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12.04.2022 01:01 Відповісти
ісраїль ніколи не визнає геноциду ні українців рашистами, ні геноциду інших націй. бо у жлобів тотальна монополія на геноцид-холокост. Якщо весь світ визнає геноцид українців, то ісраїльтіни більше не зможуть лобіювати свої інтереси у світі прикриваючись жлобохостом.
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11.04.2022 19:56 Відповісти
Не розумію я цю "гонитву за геноцидом", яку свого часу розпочав ще Ющенко.
Головний злочин кацапів - це нічим не спровокована агресія, яка спричинила людські жертви. А як це будуть називати імпотенти в ООН не має жодного значення!
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11.04.2022 20:40 Відповісти
Стефанчук тут сказав правильно і це треба підкреслити.
Тоді як чиїсь ботоферми наголошують на тому що Стефанчук товстий жирний і т.п. хоча дійсно, що Стефанчук жирний.
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12.04.2022 01:26 Відповісти
 
 