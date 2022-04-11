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Новости Война
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Мир должен признать действия РФ геноцидом украинского народа, - Стефанчук

геноцид

Международное сообщество должно признать действия РФ на территории Украины геноцидом.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мир должен признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году! Целью военной агрессии со стороны России в Украине является системное и последовательное уничтожение Украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие.

Об официальной политике России по непризнанию права Украинского народа на существование свидетельствуют многочисленные публичные заявления Путина и других должностных лиц этого государства, а также соответствующие действия Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада призывает весь мир признать действия России геноцидом Украинского народа.

"С этой целью только что зарегистрировали проект постановления №7276, которым предлагается одобрить Заявление ВРУ "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине". Этим заявлением Парламент Украины признает и обращается к международному сообществу с просьбой признать совершение Россией геноцида Украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений в Украине. Разоблачение истинных намерений России поможет инициировать привлечение к ответственности всех виновных лиц и остановить геноцид Украинцев!", - подчеркнул спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмайер призывает к созыву трибунала по расследованию военных преступлений Путина и Лаврова

геноцид (416) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+3
Про що цей жирний мішок каже? Кацапи ж самі визнали, що це геноцид, що їх мета - знищення Українського народу. То що іще визнавати?
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11.04.2022 19:12
+3
Ізраїль перший же не проголосує.
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11.04.2022 19:15
+2
unian
@unian
·
10 год
До Гааги через воєнні злочини Росії звернулися вже 42 країни - Мін'юст України
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11.04.2022 19:18
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Про що цей жирний мішок каже? Кацапи ж самі визнали, що це геноцид, що їх мета - знищення Українського народу. То що іще визнавати?
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11.04.2022 19:12 Ответить
Ізраїль перший же не проголосує.
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11.04.2022 19:15 Ответить
о, диви, і коливан виперся попіаритися трохи.
а самі ТАКИХ законів там наприймали, що хоч стій, хоч падай.
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11.04.2022 19:15 Ответить
проще жителей мокшании признать макакосами блызькымы до нормы...
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11.04.2022 19:16 Ответить
unian
@unian
·
10 год
До Гааги через воєнні злочини Росії звернулися вже 42 країни - Мін'юст України
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11.04.2022 19:18 Ответить
Дивлюсь на Стефанчука, і хочу запитати:- а хтось бачив струнких лебертаріанців?
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11.04.2022 19:23 Ответить
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11.04.2022 19:45 Ответить
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11.04.2022 19:46 Ответить
Вони,теж, лібертаріанці??
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11.04.2022 20:04 Ответить
Таке забути не можна.
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12.04.2022 01:01 Ответить
ісраїль ніколи не визнає геноциду ні українців рашистами, ні геноциду інших націй. бо у жлобів тотальна монополія на геноцид-холокост. Якщо весь світ визнає геноцид українців, то ісраїльтіни більше не зможуть лобіювати свої інтереси у світі прикриваючись жлобохостом.
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11.04.2022 19:56 Ответить
Не розумію я цю "гонитву за геноцидом", яку свого часу розпочав ще Ющенко.
Головний злочин кацапів - це нічим не спровокована агресія, яка спричинила людські жертви. А як це будуть називати імпотенти в ООН не має жодного значення!
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11.04.2022 20:40 Ответить
Стефанчук тут сказав правильно і це треба підкреслити.
Тоді як чиїсь ботоферми наголошують на тому що Стефанчук товстий жирний і т.п. хоча дійсно, що Стефанчук жирний.
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12.04.2022 01:26 Ответить
 
 