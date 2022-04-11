Мир должен признать действия РФ геноцидом украинского народа, - Стефанчук
Международное сообщество должно признать действия РФ на территории Украины геноцидом.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мир должен признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году! Целью военной агрессии со стороны России в Украине является системное и последовательное уничтожение Украинского народа, его самобытности и лишение его права на самоопределение и самостоятельное развитие.
Об официальной политике России по непризнанию права Украинского народа на существование свидетельствуют многочисленные публичные заявления Путина и других должностных лиц этого государства, а также соответствующие действия Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Стефанчук подчеркнул, что Верховная Рада призывает весь мир признать действия России геноцидом Украинского народа.
"С этой целью только что зарегистрировали проект постановления №7276, которым предлагается одобрить Заявление ВРУ "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине". Этим заявлением Парламент Украины признает и обращается к международному сообществу с просьбой признать совершение Россией геноцида Украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений в Украине. Разоблачение истинных намерений России поможет инициировать привлечение к ответственности всех виновных лиц и остановить геноцид Украинцев!", - подчеркнул спикер парламента.
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а самі ТАКИХ законів там наприймали, що хоч стій, хоч падай.
@unian
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10 год
До Гааги через воєнні злочини Росії звернулися вже 42 країни - Мін'юст України
Головний злочин кацапів - це нічим не спровокована агресія, яка спричинила людські жертви. А як це будуть називати імпотенти в ООН не має жодного значення!
Тоді як чиїсь ботоферми наголошують на тому що Стефанчук товстий жирний і т.п. хоча дійсно, що Стефанчук жирний.