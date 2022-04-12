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НАБУ (4981) Ситник (862) Углава Гізо (19)

Повноваження Ситника на посаді директора закінчуються 16 квітня, – НАБУ

сытник

Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річний термін, визначений законом "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обов'язки очільника НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситник сподівається, що конкурс на директора НАБУ відбудеться без "неприємних речей" на відміну від обрання керівника САП

Автор: 
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Топ коментарі
+19
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12.04.2022 20:04
+17
грядет распил космических масштабов - зеленая свора готовится......
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12.04.2022 19:59
+13
Ці зелені потвори і під час війни не будуть припиняти спроб позбутись Ситника?
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12.04.2022 19:59
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коли вбють кібер полюцію та гбр які тільки доють нарковаршиків/хіміків та шлондр терібонькаючих кришують
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12.04.2022 19:59 Відповісти
Ці зелені потвори і під час війни не будуть припиняти спроб позбутись Ситника?
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12.04.2022 19:59 Відповісти
Кому війна, а братам єрмакам посади треба продавати...
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12.04.2022 20:06 Відповісти
грядет распил космических масштабов - зеленая свора готовится......
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12.04.2022 19:59 Відповісти
Нам всім настільки не все одно, це ж така важлива новина - зміна одного нікчемного чиновника, який абсолютно нічого не робить за шикарну офіційну зарплатню плюс відкати, на іншого такого самого. Подивіться на його ****** пику, те стерво так розіжралося на посаді що мабудь для нього галстуки шиють на замовлення в три рази довші, бо інакше на шию не налізе...
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12.04.2022 20:00 Відповісти
Та трохи розперло його...
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12.04.2022 20:08 Відповісти
Это называется выученная беспомощность. Когда ты внеполитики и веришь что ничего изменить нельзя и все они одинаковые. Потеря веры, короче.
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12.04.2022 22:34 Відповісти
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12.04.2022 20:04 Відповісти
Тепер і сюди всунуть якусь креатуру портнова-єрмака
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12.04.2022 20:08 Відповісти
азірова??
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12.04.2022 20:16 Відповісти
О зара "карта попре" всім "новьім ліцам"! А якщо ще й план Маршала буде, то і пра-пра-праонукам хватить!
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12.04.2022 20:10 Відповісти
Життя покаже що буде дальше...
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12.04.2022 20:16 Відповісти
Большая новость для воюющей страны.
Срочно эти структуры на фронт, их там миллионы

НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
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12.04.2022 20:33 Відповісти
да уж...., дохерища органов, а эффективность на нуле болтается !!!
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12.04.2022 21:24 Відповісти
Накуй с бара, дармоед.
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12.04.2022 21:09 Відповісти
Вельме шановані поціновувачи пана Порошенко, майте мужність визнати що всі ці антикорупційні органи-повний нуль. Жодного результату за сім років, і незалежно від влади, що при Порошенко що при Зеленському. Як крали так і крадуть. Чи ви далі будете стверджувати про неоціненний вклад в армію Порошенка? Чому тоді знов проблеми с броніками та касками, які зараз знов як в 2014році вся країна на фронт закуповує. Чи багато техніки він для армії закупив? То де вона? За ракети я вже помовчу. Де той один дивізіон Нептуна? Де та Вільха, її та закуповували. Працює тільки Точка У.
Дуже, дуже багато питань.
Майте сміливість визнавати факти та помилки.
До цієї влади теж дуже багато питань, зараз є надія що з усіх спитаємо.
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12.04.2022 21:13 Відповісти
камон, если бы все работало, как надо, Хйло разве б начал эскалацию?
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12.04.2022 21:22 Відповісти
Зебил, с кого ты мамкин дятел, спытаешь? С портнова, бени, или с грнпоца?
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12.04.2022 21:49 Відповісти
То может ты у грнпоца спросишь где тот дивизион нептунов, и та единственная Вильха с 63 ракетами, бо гринпоцовскому министру обороны больше было не нужно? Зебилоиды, как же вы задолбали своей тупорылостю
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12.04.2022 21:52 Відповісти
Мудрый нарид выбрал то что выбрал. Дал им всю Раду и президента, а потом у него антикоррупционные органы не работают. А те кого вы выбрали как работают, дорогие?
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12.04.2022 22:40 Відповісти
Напоминаем что НАБУ это те кто кошмарили Слуг и которых все эти месяцы не назначили нового начальника, хотя его давно выбрали.
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12.04.2022 22:36 Відповісти
Кого слуги будуть пропихувати у Директора НАБУ, портнова?
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13.04.2022 09:48 Відповісти
 
 