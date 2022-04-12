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Повноваження Ситника на посаді директора закінчуються 16 квітня, – НАБУ
Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річний термін, визначений законом "Про Національне антикорупційне бюро України".
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обов'язки очільника НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.
Топ коментарі
+19 Павло ШОвте
показати весь коментар12.04.2022 20:04
+17 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар12.04.2022 19:59
+13 Kucher
показати весь коментар12.04.2022 19:59
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Будь ласка, зачекайте...
Срочно эти структуры на фронт, их там миллионы
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Дуже, дуже багато питань.
Майте сміливість визнавати факти та помилки.
До цієї влади теж дуже багато питань, зараз є надія що з усіх спитаємо.