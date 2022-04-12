Повноваження Ситника на посаді директора закінчуються 16 квітня, – НАБУ

Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річний термін, визначений законом "Про Національне антикорупційне бюро України".

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обов'язки очільника НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

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