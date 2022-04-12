Змінено тривалість комендантської години на Львівщині

У Львівській області від сьогодні, 12 квітня, комендантська година триватиме з 23:00 до 06:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Львівської обласної військової адміністрації.

"Від сьогодні комендантська година на Львівщині триватиме з 23:00 до 06:00", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ видав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Нагадується, що комендантська година передбачає заборону у відповідний час доби перебувати на вулицях громади без спеціально виданих перепусток та документів, що посвідчують особу.

Усіх просять з відповідальністю поставитися до запроваджених заходів на період дії воєнного стану і дотримуватися правил комендантської години.

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