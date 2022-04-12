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комендантська година (257) Львівщина (2294)

Змінено тривалість комендантської години на Львівщині

кг

У Львівській області від сьогодні, 12 квітня, комендантська година триватиме з 23:00 до 06:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Львівської обласної військової адміністрації.

"Від сьогодні комендантська година на Львівщині триватиме з 23:00 до 06:00", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ видав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Нагадується, що комендантська година передбачає заборону у відповідний час доби перебувати на вулицях громади без спеціально виданих перепусток та документів, що посвідчують особу.

Усіх просять з відповідальністю поставитися до запроваджених заходів на період дії воєнного стану і дотримуватися правил комендантської години.

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опять...с росиею...да это хождение по кругу как осел который крутит мельницу...бестолково и без конца и края - пора проявить характер и закончить с этим...тем более что это мы инициаторы этих бестолковых переговоров - агрессор поставил себе задачу и идёт к ней (с большим успехом или небольшим) он уже 9 год идет к решению своей задачи...- а что делаем мы?...страдаем х...у...инёй...типа примирения и т.п...у врага задача - уничтожить нас...всё просто ребятки...боримось и поборемо!
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12.04.2022 20:45 Відповісти
То тепер нардепи, судді та прокурори можуть нормально по пивасу у Львові пройтися, до 23:00!
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12.04.2022 21:09 Відповісти
 
 