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війна (13006) комендантська година (69) Полтавщина (548) Лунін (8)

Комендантська година на Полтавщині відтепер закінчуватиметься о 5:00, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

година,комендантська

На Полтавщині комендантську годину від завтра буде скорочено.

Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Скорочуємо час комендантської години. Відзавтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка

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Дивовижно...
Там же стріляють. Біля Кременчуга навіть літак збили.
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09.04.2022 18:07 Відповісти
У нас у Франківську з 22-00 до 07-00.... без коментарів
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09.04.2022 18:23 Відповісти
бо посівна ..трактором поки виїдеш нічого не вспінеш ...така наша робота на Полтавщині працювати на полі ...Шкода тільки що шарових добрив наші поля не отримали ну то таке
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09.04.2022 20:18 Відповісти
 
 