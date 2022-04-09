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Комендантська година на Полтавщині відтепер закінчуватиметься о 5:00, - ОВА
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На Полтавщині комендантську годину від завтра буде скорочено.
Про це у Telegram повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Скорочуємо час комендантської години. Відзавтра, з 10 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00", - йдеться в повідомленні.
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