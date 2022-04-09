Комендантский час на Полтавщине будет заканчиваться в 5:00, - ОВА

На Полтавщине комендантский час с завтрашнего дня будет сокращен.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сокращаем время комендантского часа. С завтрашнего дня, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет продолжаться с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Одессе и области - комендантский час с вечера субботы до утра понедельника