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Комендантский час на Полтавщине будет заканчиваться в 5:00, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

година,комендантська

На Полтавщине комендантский час с завтрашнего дня будет сокращен.

Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сокращаем время комендантского часа. С завтрашнего дня, с 10 апреля, по всей Полтавской области комендантский час будет продолжаться с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

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Дивовижно...
Там же стріляють. Біля Кременчуга навіть літак збили.
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09.04.2022 18:07 Ответить
У нас у Франківську з 22-00 до 07-00.... без коментарів
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09.04.2022 18:23 Ответить
 
 