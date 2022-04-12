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З Луганщини вивезли весь хлор, воду очищують іншими реактивами, - Гайдай

хлор

Із Луганщини вивезли увесь хлор до м.Дніпра, провокації російських загарбників тепер не пройдуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми сьогодні вивезли увесь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищають дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною. …Провокації не пройдуть! росія не зможе повісити свої злочини на інших, їй доведеться взяти на себе відповідальність за знищення мирного населення України, оскільки міжнародні суди вже працюють над розслідуванням скоєних окупантами злочинів на території нашої держави", - написав очільник області.

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виложили ще одне відео як танк впритул стрельнув по нашим які сиділи на БМП ..Що це було ?
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12.04.2022 20:46 Відповісти
..................ответные санкции раши Америке!!! ..................................
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12.04.2022 20:54 Відповісти
нафуя, интересно? будут хлороводородную бомбу бадяжить?
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12.04.2022 20:56 Відповісти
"На нашому водоканалі воду тепер очищають дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною."

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12.04.2022 21:04 Відповісти
Кацапи його на хліб намазують
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12.04.2022 21:05 Відповісти
А обов'язково казати куди саме вивезли. Таке враження що останнім часом так ніби самі запрошують бомбити Дніпро і область
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12.04.2022 21:34 Відповісти
 
 