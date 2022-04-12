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С Луганщины вывезли весь хлор, воду очищают другими реактивами, - Гайдай

хлор

С Луганщины вывезли весь хлор в Днепр, провокации российских захватчиков теперь не пройдут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом. …Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства", - написал глава области.

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виложили ще одне відео як танк впритул стрельнув по нашим які сиділи на БМП ..Що це було ?
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12.04.2022 20:46 Ответить
..................ответные санкции раши Америке!!! ..................................
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12.04.2022 20:54 Ответить
нафуя, интересно? будут хлороводородную бомбу бадяжить?
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12.04.2022 20:56 Ответить
"На нашому водоканалі воду тепер очищають дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною."

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12.04.2022 21:04 Ответить
Кацапи його на хліб намазують
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12.04.2022 21:05 Ответить
А обов'язково казати куди саме вивезли. Таке враження що останнім часом так ніби самі запрошують бомбити Дніпро і область
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12.04.2022 21:34 Ответить
 
 