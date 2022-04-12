С Луганщины вывезли весь хлор, воду очищают другими реактивами, - Гайдай
С Луганщины вывезли весь хлор в Днепр, провокации российских захватчиков теперь не пройдут.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Мы сегодня вывезли весь хлор в Днепр. На нашем водоканале воду теперь очищают дорогим, но абсолютно безопасным веществом. …Провокации не пройдут! Россия не сможет повесить свои преступления на других, ей придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершаемых оккупантами преступлений на территории нашего государства", - написал глава области.
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neverlok lok
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