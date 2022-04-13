Єдина країна, яка потребує денацифікації, - це Росія, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Хто й потребує денацифікації, так це Російська Федерація, яка чинить військові злочини на території України.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
А де там "давно непи*зжений Шуфрич?"
Хочу побачити його фото з розбитим"***альником і в "пікселі"
Заздалегідь------- ДЯКУЮ!!!
Піжджений він взагалі не був!
Непіжджений він не був!