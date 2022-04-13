УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3893 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 347 9
Латвія (1290) Рінкевичс Едгарс (169)

Єдина країна, яка потребує денацифікації, - це Росія, - глава МЗС Латвії Рінкевич

буча

Хто й потребує денацифікації, так це Російська Федерація, яка чинить військові злочини на території України.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, військових злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військами в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, - це Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія не пропустила понад 150 вантажівок з РФ та Білорусі через нові санкції ЄС

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
100%
показати весь коментар
13.04.2022 00:15 Відповісти
Тут і додати нічого
показати весь коментар
13.04.2022 00:15 Відповісти
як провести денацифікацію істот, в яких немає нації???
показати весь коментар
13.04.2022 00:19 Відповісти
Ау...СБУ??!!
А де там "давно непи*зжений Шуфрич?"
Хочу побачити його фото з розбитим"***альником і в "пікселі"
Заздалегідь------- ДЯКУЮ!!!
показати весь коментар
13.04.2022 00:20 Відповісти
Його на камеру орки пі3дили.
Піжджений він взагалі не був!
показати весь коментар
02.07.2022 12:29 Відповісти
Хто куди його гнав - далампачькі.
Непіжджений він не був!
показати весь коментар
02.07.2022 12:35 Відповісти
не по теме конечно, но. только, что отсосал челси (Абрамовича) и бавария (Левандовский спешит уйти из пропуйловского клуба) в ЛЧ
показати весь коментар
13.04.2022 00:36 Відповісти
Шо ДА - то ДА...
показати весь коментар
13.04.2022 00:47 Відповісти
Росія потребує параду суверенітетів, а не денацифікації. І взагалі - такої країни як росія ніколи не було, її немає і зараз. Та країна має назву Рашистска *********, а Росія пишуть у дужках після РФ, а у радянські часи після РСФСР навіть у дужках не писали. Ще ленін у графі національність писав "Великоросс", бо тоді руський не було національністю (дивись ютуб-канал "История Руси", там усе пояснюється). А раніше були московіти, а ще раніше єрзя, меря и т.і. Все це має одну назву - кацап
показати весь коментар
13.04.2022 08:10 Відповісти
 
 