В усіх областях, крім Луганської, стартувала посівна кампанія, - Шмигаль

В усіх областях України, крім Луганської, почалась посівна кампанія.

Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"В усіх областях, крім Луганської, почали посівну кампанію. Допомагаємо аграріям. Надали їм пільгового фінансування вже на 3,5 млрд грн. На сьогоднішньому засіданні Уряду прийняли рішення щодо максимального спрощення реєстрації сільгосптехніки. Робимо це для того, аби посівна та роботи в полі ніде не зупинялися", - наголосив глава уряду.

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