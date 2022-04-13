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Нідерланди (1503) росія (63568) яхта (143)

20 російських яхт затримали у Нідерландах

яхти

20 яхт, які належать російським власникам, не можуть покинути Нідерланди.

Про це повідомили в уряді країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Яхти мають довжину від 8,5 до 120 метрів.

За даними міністерства фінансів Нідерландів, 14 з них перебувають у будівництві, дві на складі та чотири на технічному обслуговуванні.

Зазначається, що поки влада країни перевіряє право власності на ці яхти, їх заборонено продавати та вивозити за межи країни.

"Під час одного сліду "берегова охорона та митниця стежили за яхтою як фізично, так і в електронному вигляді", – пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхту Медведчука передали Агентству з розшуку і управління активами

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Какой ни какой, а Плюс.
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13.04.2022 02:06 Відповісти
Тепер будете плавати на х.. боком, на байкалі.
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13.04.2022 02:09 Відповісти
Они его уже заср..ли так что им там самое место.
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13.04.2022 02:26 Відповісти
пусть своих шмар на трамваях катают по мацква реке, нех таким на людей смотреть
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13.04.2022 02:09 Відповісти
Всё, что непосильным трудом...
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13.04.2022 02:12 Відповісти
Та що вони там в кацапстані так повернуті на яхтах? Типу наші орки плавають в лайні а ми і океані?
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13.04.2022 02:13 Відповісти
Щось типу того - вже збився з рахунку тих яхт.
А що таке унітаз - орки не знають....
Оце країна, блін - мородор -одне слово.
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13.04.2022 02:16 Відповісти
Три магнітофона, три портсигара, три куртки замшеві…
Злодій московський і наш повинен бути знищеним!!
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13.04.2022 08:43 Відповісти
 
 