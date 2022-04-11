Яхту Медведчука передали Агентству з розшуку і управління активами
Суд прийняв рішення передати яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).
Про це повідомила Transparency Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення виніс суддя Личаківського райсуду Львова. Йдеться про яхту "Royal Romace". В березні на неї було накладено арешт.
Нагадаємо, правоохоронці Хорватії заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 млн доларів.
Топ коментарі
+7 Amber
показати весь коментар11.04.2022 14:52
+6 Amber
показати весь коментар11.04.2022 14:50
+5 Крэйда Гібсон
показати весь коментар11.04.2022 14:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кротом !
арешту , чи вам досі не відомо , чи когось покриваєте , скажіть людям правду , врешті решт 😡
як буде на часі, виймаємо, забиваємо в пельку по саму дупу
В Україні чувашську діаспору тривалий час очолював Кушнарьов, він навіть написав книженцію -Кінь рижий, вони навіть фільм про Ваську Чипаева зняли на Харківщині. А книженція по назві співзвучна з книженцією ще одного чуваша - Бориса Савинкова "Кінь вороний".
А ще одним славетним чувашем був Віктор Абакумов, шеф післявоєнного МГБ, який як прийшов так і згорів "на бабах".