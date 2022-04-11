Яхту Медведчука передали Агентству з розшуку і управління активами

Суд прийняв рішення передати яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).

Про це повідомила Transparency Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення виніс суддя Личаківського райсуду Львова. Йдеться про яхту "Royal Romace". В березні на неї було накладено арешт.

Нагадаємо, правоохоронці Хорватії заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 млн доларів.

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