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Новини
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Яхту Медведчука передали Агентству з розшуку і управління активами

медведчук,яхта,медведчука

Суд прийняв рішення передати яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).

Про це повідомила Transparency Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення виніс суддя Личаківського райсуду Львова. Йдеться про яхту "Royal Romace". В березні на неї було накладено арешт.

Нагадаємо, правоохоронці Хорватії заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 млн доларів.

Також читайте: Майно зрадника Медведчука вже працює на захист України, - Данілов про "приватний борт путінського кума"

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) яхта (151) АРМА (555)


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Топ коментарі
+7
Він ще при Кучмі був найбагатшою людиною в Украіні і являвся ФСБним
кротом !
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11.04.2022 14:52
+6
Бенядіктова , так хто ж таки відпустив Медведчука з - під домашнього
арешту , чи вам досі не відомо , чи когось покриваєте , скажіть людям правду , врешті решт 😡
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11.04.2022 14:50
+5
Эх, всё, что нажито не посильным трудом
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11.04.2022 14:50
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Эх, всё, что нажито не посильным трудом
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11.04.2022 14:50 Відповісти
Він ще при Кучмі був найбагатшою людиною в Украіні і являвся ФСБним
кротом !
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11.04.2022 14:52 Відповісти
*Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине 50 танков Leopard 1 и 60 БМП Marder - Handelsblatt * мабуть продати скоріш за все, німці за так нічого не давали окрім тих асок
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11.04.2022 14:50 Відповісти
Бенядіктова , так хто ж таки відпустив Медведчука з - під домашнього
арешту , чи вам досі не відомо , чи когось покриваєте , скажіть людям правду , врешті решт 😡
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11.04.2022 14:50 Відповісти
Відповідь... "це зараз не на часі"
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11.04.2022 15:14 Відповісти
тоді складаємо у скарбничку, там вже багаьо чого є (нептуни, стугни, грім2, вільха, "вчасна" євакуація населення, вільний вихід з криму...)

як буде на часі, виймаємо, забиваємо в пельку по саму дупу
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11.04.2022 15:44 Відповісти
Яким боком якутка до судового рішення?
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11.04.2022 14:54 Відповісти
Вона харків'янка і є Генеральним прокурором Украіни !
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11.04.2022 14:59 Відповісти
просто рожа спитая у нее, вот Олекса и попутал
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11.04.2022 15:09 Відповісти
нека ! Венедиктов з Еха сам признавався що він чуваш, також як його корифан Громов пом путіна на пресі. Недавно він повідомляв що славетні російські матюки є непотребними словами з старотатарської мови.
В Україні чувашську діаспору тривалий час очолював Кушнарьов, він навіть написав книженцію -Кінь рижий, вони навіть фільм про Ваську Чипаева зняли на Харківщині. А книженція по назві співзвучна з книженцією ще одного чуваша - Бориса Савинкова "Кінь вороний".
А ще одним славетним чувашем був Віктор Абакумов, шеф післявоєнного МГБ, який як прийшов так і згорів "на бабах".
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11.04.2022 16:57 Відповісти
Савінков написав "Конь бледньій".
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11.04.2022 17:05 Відповісти
Тут ответ простой - Пачему патриоты в тюрмах? (стадион).
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11.04.2022 17:41 Відповісти
 
 