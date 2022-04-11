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Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами

медведчук,яхта,медведчука

Суд принял решение передать яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщила Transparency Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение вынес судья Лычаковского райсуда Львова. Речь идет о яхте "Royal Romace". В марте на нее был наложен арест.

Напомним, правоохранители Хорватии арестовали дорогостоящую яхту народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука. 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имущество предателя Медведчука уже работает для защиты Украины, - Данилов о "частном борте" путинского кума

Медведчук Виктор (1789) яхта (75) АРМА (102)


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Топ комментарии
+7
Він ще при Кучмі був найбагатшою людиною в Украіні і являвся ФСБним
кротом !
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11.04.2022 14:52
+6
Бенядіктова , так хто ж таки відпустив Медведчука з - під домашнього
арешту , чи вам досі не відомо , чи когось покриваєте , скажіть людям правду , врешті решт 😡
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11.04.2022 14:50
+5
Эх, всё, что нажито не посильным трудом
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11.04.2022 14:50
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Эх, всё, что нажито не посильным трудом
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11.04.2022 14:50 Ответить
Він ще при Кучмі був найбагатшою людиною в Украіні і являвся ФСБним
кротом !
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11.04.2022 14:52 Ответить
*Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить Украине 50 танков Leopard 1 и 60 БМП Marder - Handelsblatt * мабуть продати скоріш за все, німці за так нічого не давали окрім тих асок
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11.04.2022 14:50 Ответить
Бенядіктова , так хто ж таки відпустив Медведчука з - під домашнього
арешту , чи вам досі не відомо , чи когось покриваєте , скажіть людям правду , врешті решт 😡
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11.04.2022 14:50 Ответить
Відповідь... "це зараз не на часі"
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11.04.2022 15:14 Ответить
тоді складаємо у скарбничку, там вже багаьо чого є (нептуни, стугни, грім2, вільха, "вчасна" євакуація населення, вільний вихід з криму...)

як буде на часі, виймаємо, забиваємо в пельку по саму дупу
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11.04.2022 15:44 Ответить
Яким боком якутка до судового рішення?
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11.04.2022 14:54 Ответить
Вона харків'янка і є Генеральним прокурором Украіни !
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11.04.2022 14:59 Ответить
просто рожа спитая у нее, вот Олекса и попутал
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11.04.2022 15:09 Ответить
нека ! Венедиктов з Еха сам признавався що він чуваш, також як його корифан Громов пом путіна на пресі. Недавно він повідомляв що славетні російські матюки є непотребними словами з старотатарської мови.
В Україні чувашську діаспору тривалий час очолював Кушнарьов, він навіть написав книженцію -Кінь рижий, вони навіть фільм про Ваську Чипаева зняли на Харківщині. А книженція по назві співзвучна з книженцією ще одного чуваша - Бориса Савинкова "Кінь вороний".
А ще одним славетним чувашем був Віктор Абакумов, шеф післявоєнного МГБ, який як прийшов так і згорів "на бабах".
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11.04.2022 16:57 Ответить
Савінков написав "Конь бледньій".
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11.04.2022 17:05 Ответить
Тут ответ простой - Пачему патриоты в тюрмах? (стадион).
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11.04.2022 17:41 Ответить
 
 