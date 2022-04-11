Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами
Суд принял решение передать яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).
Об этом сообщила Transparency Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение вынес судья Лычаковского райсуда Львова. Речь идет о яхте "Royal Romace". В марте на нее был наложен арест.
Напомним, правоохранители Хорватии арестовали дорогостоящую яхту народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука. 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 млн долларов.
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кротом !
арешту , чи вам досі не відомо , чи когось покриваєте , скажіть людям правду , врешті решт 😡
як буде на часі, виймаємо, забиваємо в пельку по саму дупу
В Україні чувашську діаспору тривалий час очолював Кушнарьов, він навіть написав книженцію -Кінь рижий, вони навіть фільм про Ваську Чипаева зняли на Харківщині. А книженція по назві співзвучна з книженцією ще одного чуваша - Бориса Савинкова "Кінь вороний".
А ще одним славетним чувашем був Віктор Абакумов, шеф післявоєнного МГБ, який як прийшов так і згорів "на бабах".