Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами

Суд принял решение передать яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщила Transparency Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение вынес судья Лычаковского райсуда Львова. Речь идет о яхте "Royal Romace". В марте на нее был наложен арест.

Напомним, правоохранители Хорватии арестовали дорогостоящую яхту народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука. 92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 млн долларов.

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