Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - зазначив прем'єр.

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