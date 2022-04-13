Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - зазначив прем'єр.
Топ коментарі
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+6 Marko Lukash
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Будь ласка, зачекайте...
Воює ЗСУ, воюють 36ті - морпехі, воює "Азов", воюють всі крім буби і опи - ті з кацапнею домовлюються....
Політики, які приймають рішення і приводять їх у дію, правилами для ЗМІ не керуються а покладаються на інформацію і аналітичні рапорти спецслужб і поінформовані краще нас про реальний стан справ.
Сьогодні рішення по Україні Західні урядовці приймають не по відосикам і підготовленим для зачитування драматичним голосом текстах, а по оцінці реального стану і настрою ЗСУ і суспільства України.
4 недели назад солдаты армии РФ украли со склада 2000 комплектов военной формы Пиксель ВСУ в херсонской области. Теперь водят хороводы под камеры пропагандистов. О создании таких фейков предупреждали заранее. Верим ВСУ и морским пехотинцам в частности - никто не сдается в тех количествах, которые показывает российская пропаганда.
і цей маленьких зелений шухер зподобився і відказав в візиті?
95й безмозлий з нього пре..... - хворий ідіот.
ні в коєму разі не перемога зеленні....
це тре памьятати, шо би більше без помилок і ніколи більше тиїх сук...