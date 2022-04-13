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членство в ЄС (1160) Євросоюз (12769) Денис Шмигаль (4393)

Очікуємо отримати статус кандидата в ЄС не пізніше червня, - Шмигаль

єс,євросоюз

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати статусу кандидата на членство в Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який маємо заповнити, аби отримати статус кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", - зазначив прем'єр.

Також читайте: Рішення про наступні етапи на шляху України до ЄС ухвалять на саміті Євросоюзу 25-26 червня, - Жовква

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Топ коментарі
+10
турбуе одна ***** - захід, на сьогодні сприймає спротив України проти кацапні, за досягнення "буби-вошдя і зелення-опи" - разочарування послідує.
Воює ЗСУ, воюють 36ті - морпехі, воює "Азов", воюють всі крім буби і опи - ті з кацапнею домовлюються....
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13.04.2022 02:52
+6
Оффтоп. Довгожданна новина ! Морська піхота з бригади Білинського (включно з пораненими) в оточеному Маріуполі прорвалася з оточення і з'єдналася з "Азовом". Хай вам Бог допомагає , хлопці !
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13.04.2022 03:09
+5
голова еврокомиссии привезла анкету для вступления в ЕС зеленскому - а там вопросы по законодательству и по борьбе с коррупцией - вот посмотрим как зе-балабол будет тормозить членство в ЕС
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13.04.2022 02:55
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ЗСУ --наш статус
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13.04.2022 02:50 Відповісти
турбуе одна ***** - захід, на сьогодні сприймає спротив України проти кацапні, за досягнення "буби-вошдя і зелення-опи" - разочарування послідує.
Воює ЗСУ, воюють 36ті - морпехі, воює "Азов", воюють всі крім буби і опи - ті з кацапнею домовлюються....
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13.04.2022 02:52 Відповісти
голова еврокомиссии привезла анкету для вступления в ЕС зеленскому - а там вопросы по законодательству и по борьбе с коррупцией - вот посмотрим как зе-балабол будет тормозить членство в ЕС
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13.04.2022 02:55 Відповісти
На этом этапе сразу как то не до ЕС становится❗😁
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13.04.2022 03:04 Відповісти
Те, що його ім'я в усих ЗМІ, всього лиш данина правилам по яким держава репрезентовується її очильником. Використовують те що є, через відсутність чогось кращого.
Політики, які приймають рішення і приводять їх у дію, правилами для ЗМІ не керуються а покладаються на інформацію і аналітичні рапорти спецслужб і поінформовані краще нас про реальний стан справ.
Сьогодні рішення по Україні Західні урядовці приймають не по відосикам і підготовленим для зачитування драматичним голосом текстах, а по оцінці реального стану і настрою ЗСУ і суспільства України.
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13.04.2022 05:36 Відповісти
Внимание! рос-пропаганда сейчас распространяет фейки о якобы сдаче морских пехотинцев в плен. Это Ложь

4 недели назад солдаты армии РФ украли со склада 2000 комплектов военной формы Пиксель ВСУ в херсонской области. Теперь водят хороводы под камеры пропагандистов. О создании таких фейков предупреждали заранее. Верим ВСУ и морским пехотинцам в частности - никто не сдается в тех количествах, которые показывает российская пропаганда.
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13.04.2022 02:56 Відповісти
А ви впевнені що оркам саме вкрали, а не зелений передав, на фоні всього що відбувається на півдні, мені здається що всі дії орків узгоджені з зеленим.
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13.04.2022 06:58 Відповісти
Оффтоп. Довгожданна новина ! Морська піхота з бригади Білинського (включно з пораненими) в оточеному Маріуполі прорвалася з оточення і з'єдналася з "Азовом". Хай вам Бог допомагає , хлопці !
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13.04.2022 03:09 Відповісти
Ссылка на пруф есть?
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13.04.2022 07:36 Відповісти
А антікорупційного Прокурора ви встигнете до того часу призначити?
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13.04.2022 03:10 Відповісти
німці, штангенпідар - та да тварі безбожні, но вони вже на грані надати танки в Україну.
і цей маленьких зелений шухер зподобився і відказав в візиті?
95й безмозлий з нього пре..... - хворий ідіот.
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13.04.2022 03:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NxLBFaaDT3o Ой, у лузі червона калина (Стрілецька пісня, 1914р.)
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13.04.2022 03:31 Відповісти
памьятаємо - Перемога України!
ні в коєму разі не перемога зеленні....
це тре памьятати, шо би більше без помилок і ніколи більше тиїх сук...
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13.04.2022 03:46 Відповісти
Ти краше про НАТО скажи, коли Україна стане членом , чи ***** заборонило про це навіть й згадувати ?
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13.04.2022 06:51 Відповісти
зараз зе-гниди набирають максимальну кількість хайпу в очах плєбса: кандидатство в ЄС, арешт мудачука, та ін, бо якщо війна звершиться до травня-червня, вони можуть оголосити дострокові вибори і поки є висока підтримка - виграти вибори і продовжити свій строк грабування країни ще на 5 років. Однак для тих хто носить зелені окуляри у мене є дуже погана новина: статус кандидата - це не членство в ЄС. Для того аби прийняли у Євросоюз потрібно провести дуже болючі для зелених мародерів реформи: незалежність антикорупційних органів, реформа судових правоохоронних органів та ін. Якщо цей план буде виконано, то зе-команда банально не зможе грабувати країну. А без грабунку бюджета і країни - втрачається весь сенс правління клоунів. Тому я певен, що реформи ніякі клоуни не будуть робити, а будуть скоріш гальмувати. Так що ЄС так і залишиться чимось недосяжним на наступну каденцію прислуг коломойші.
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13.04.2022 07:45 Відповісти
 
 