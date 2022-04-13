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Окупанти вбили чотирьох людей на виїзді із села на Київщині

жертви

Правоохоронці встановили, що у березні на виїзді із села Перемога Київської області російські окупанти вбили чотирьох людей, які хотіли евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Під час слідчих дій прокурори спільно з поліцією та експертами встановили, що у березні на виїзді з села Перемога Броварського району Київської області військовослужбовцями РФ зі стрілецької зброї та артилерії розстріляно колону з мирними жителями, яка складалась із п’яти автомобілів. У результаті ворожої атаки загинуло 4 особи", - йдеться у повідомленні.

На теперішній час встановлено та допитано свідків та очевидців розстрілу колони, тіла усіх загиблих направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Правоохоронці також встановили, що поблизу села Гавронщина Бучанського району Київської області окупанти розстріляли цивільний автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули 5 осіб, серед яких дві дитини віком 1 та 14 років.

Тіла загиблих місцеві жителі поховали поруч з автомобілем. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

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Суки!!!
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13.04.2022 06:58 Відповісти
Смерть кацапским окупантам
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13.04.2022 07:06 Відповісти
Смерть кацапським окупантам
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13.04.2022 07:17 Відповісти
Букви


@Bykvu

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https://twitter.com/Bykvu/status/1513784660563828738 21 ч



Мер Бучі розповів, про причини захоплення Бучі, відсутність зброї в тероборони та замовчання ризиків задля уникнення паніки:

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13.04.2022 07:58 Відповісти
травневі шашлики, велике крадівництво...
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13.04.2022 08:57 Відповісти
Там ще мала дитина , яка навіть і не говорила толком. І ту не пошкодували.
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13.04.2022 08:12 Відповісти
Царство Небесне...
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13.04.2022 11:10 Відповісти
Твари, всех рашистов их баб и выб@@@ков уничтожать...чтоб больше гниды не плодились...!
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13.04.2022 11:28 Відповісти
Нєнагнєтайтє,це відлякує інвесторів(с)В.Зеленський
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13.04.2022 12:53 Відповісти
 
 