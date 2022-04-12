США допоможуть задокументувати воєнні злочини Росії на Київщині
США готові допомогти міжнародній команді експертів задокументувати воєнні злочини Росії в селі Бузова на Київщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.
"Нове масове поховання з десятками загиблих у с. Бузова поблизу Києва: Росія намагається звинуватити інших, але є факти. У співпраці з Україною, ми підтримуємо багатонаціональну команду експертів з питань воєнних злочинів для документування цих звірств. Ми притягнемо винних до відповідальності", - заявили у диппредставництві.
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12.04.2022 10:18 АиФ Сергей Осипов
Что известно о планах США делать биологическое оружие в Монголии?
Россия прошла через несколько циклов борьбы с американскими биолабораториями. Первый касался того, что ученые при погонах делали на территории Грузии. Итогом было сворачивание их деятельности на Кавказе. Второй цикл совсем недавно был пресечен на Украине. Результаты исследований внутриклеточных паразитов риккетсий, вируса клещевого энцефалита, сибирской язвы, Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза были вывезены в США.
По некоторым данным, сейчас в Пентагоне присматриваются к Монголии c целью размещения биологических лабораторий в Улан-Баторе.