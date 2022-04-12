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США допоможуть задокументувати воєнні злочини Росії на Київщині

катування,бузова

США готові допомогти міжнародній команді експертів задокументувати воєнні злочини Росії в селі Бузова на Київщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявило у Твіттері посольство США в Україні.

"Нове масове поховання з десятками загиблих у с. Бузова поблизу Києва: Росія намагається звинуватити інших, але є факти. У співпраці з Україною, ми підтримуємо багатонаціональну команду експертів з питань воєнних злочинів для документування цих звірств. Ми притягнемо винних до відповідальності", - заявили у диппредставництві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В селі Бузова під Києвом віднайдено братську могилу вбитих російськими окупантами людей. Місцева влада каже про 50 закатованих. ВIДЕО

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Оце потужна допомога! І при хім та атомних атаках допоможіть задокументувати, будь ласка!
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12.04.2022 13:34 Відповісти
Новини з **********:

12.04.2022 10:18 АиФ Сергей Осипов

Что известно о планах США делать биологическое оружие в Монголии?

Россия прошла через несколько циклов борьбы с американскими биолабораториями. Первый касался того, что ученые при погонах делали на территории Грузии. Итогом было сворачивание их деятельности на Кавказе. Второй цикл совсем недавно был пресечен на Украине. Результаты исследований внутриклеточных паразитов риккетсий, вируса клещевого энцефалита, сибирской язвы, Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза были вывезены в США.
По некоторым данным, сейчас в Пентагоне присматриваются к Монголии c целью размещения биологических лабораторий в Улан-Баторе.
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12.04.2022 13:37 Відповісти
Rossijanje sami pritaschilji klescevoj encefaljit i grebannij borschevik v Jevropu vo vremja SSSR. Michurini hrenovi.
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12.04.2022 13:45 Відповісти
Да как прочитать навости на парашии, так они дважды вокруг мира лёгкой прогулкой проехались, с инопланетянами воевали, мир от них спасли, в то время как клятыи пендосы разрабатывали против виликиГ ру💤киГ био-хим-х&й-оружие!
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12.04.2022 15:08 Відповісти
Краще допоможіть знищить,а потім задокументувати їх відсутність на планеті Земля.Все інше- робити паралельно.
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12.04.2022 14:49 Відповісти
Интересно, а вы там хоть что-то без помощи USA можете сделать?
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24.05.2022 05:08 Відповісти
 
 