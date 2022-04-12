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армия РФ (17988) Киевская область (3916) США (24807) военные преступления (1371)

США помогут задокументировать военные преступления России в Киевской области

катування,бузова

США готовы помочь международной команде экспертов задокументировать военные преступления России в селе Бузовая в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.

"Новое массовое захоронение с десятками погибших в с. Бузовая вблизи Киева: Россия пытается обвинить других, но есть факты. В сотрудничестве с Украиной мы поддерживаем многонациональную команду экспертов по вопросам военных преступлений для документирования этих зверств. Мы привлечем виновных к ответственности", - заявили в диппредставительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сегодняшний день работники ГСЧС обнаружили еще 7 погибших под завалами в Бородянке. ФОТОрепортаж
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Оце потужна допомога! І при хім та атомних атаках допоможіть задокументувати, будь ласка!
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12.04.2022 13:34 Ответить
Новини з **********:

12.04.2022 10:18 АиФ Сергей Осипов

Что известно о планах США делать биологическое оружие в Монголии?

Россия прошла через несколько циклов борьбы с американскими биолабораториями. Первый касался того, что ученые при погонах делали на территории Грузии. Итогом было сворачивание их деятельности на Кавказе. Второй цикл совсем недавно был пресечен на Украине. Результаты исследований внутриклеточных паразитов риккетсий, вируса клещевого энцефалита, сибирской язвы, Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза были вывезены в США.
По некоторым данным, сейчас в Пентагоне присматриваются к Монголии c целью размещения биологических лабораторий в Улан-Баторе.
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12.04.2022 13:37 Ответить
Rossijanje sami pritaschilji klescevoj encefaljit i grebannij borschevik v Jevropu vo vremja SSSR. Michurini hrenovi.
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12.04.2022 13:45 Ответить
Да как прочитать навости на парашии, так они дважды вокруг мира лёгкой прогулкой проехались, с инопланетянами воевали, мир от них спасли, в то время как клятыи пендосы разрабатывали против виликиГ ру💤киГ био-хим-х&й-оружие!
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12.04.2022 15:08 Ответить
Краще допоможіть знищить,а потім задокументувати їх відсутність на планеті Земля.Все інше- робити паралельно.
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12.04.2022 14:49 Ответить
Интересно, а вы там хоть что-то без помощи USA можете сделать?
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24.05.2022 05:08 Ответить
 
 