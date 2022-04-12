США помогут задокументировать военные преступления России в Киевской области

США готовы помочь международной команде экспертов задокументировать военные преступления России в селе Бузовая в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.

"Новое массовое захоронение с десятками погибших в с. Бузовая вблизи Киева: Россия пытается обвинить других, но есть факты. В сотрудничестве с Украиной мы поддерживаем многонациональную команду экспертов по вопросам военных преступлений для документирования этих зверств. Мы привлечем виновных к ответственности", - заявили в диппредставительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сегодняшний день работники ГСЧС обнаружили еще 7 погибших под завалами в Бородянке. ФОТОрепортаж