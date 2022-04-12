США помогут задокументировать военные преступления России в Киевской области
США готовы помочь международной команде экспертов задокументировать военные преступления России в селе Бузовая в Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в Твиттере посольство США в Украине.
"Новое массовое захоронение с десятками погибших в с. Бузовая вблизи Киева: Россия пытается обвинить других, но есть факты. В сотрудничестве с Украиной мы поддерживаем многонациональную команду экспертов по вопросам военных преступлений для документирования этих зверств. Мы привлечем виновных к ответственности", - заявили в диппредставительстве.
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12.04.2022 10:18 АиФ Сергей Осипов
Что известно о планах США делать биологическое оружие в Монголии?
Россия прошла через несколько циклов борьбы с американскими биолабораториями. Первый касался того, что ученые при погонах делали на территории Грузии. Итогом было сворачивание их деятельности на Кавказе. Второй цикл совсем недавно был пресечен на Украине. Результаты исследований внутриклеточных паразитов риккетсий, вируса клещевого энцефалита, сибирской язвы, Конго-Крымской лихорадки и лептоспироза были вывезены в США.
По некоторым данным, сейчас в Пентагоне присматриваются к Монголии c целью размещения биологических лабораторий в Улан-Баторе.