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допомога (7871) Південна Корея (426)

Південна Корея надішле Україні засоби захисту, медичне обладнання та сухпаї

корея,южная

Південна Корея планує у квітні надати Україні додаткову допомогу на суму 1,6 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Yonhap News.

Зокрема, Сеул готує до відправлення в Україну куленепробивні жилети, каски, медичне обладнання та харчові пайки.

Допомога має бути доставлена цивільними рейсами до Європи. Сеул та Київ уточнюють деталі.

У березні Південна Корея надіслала в Україну нелетальних засобів захисту на суму 800 тис. доларів.

Зазначається, що країна обмежується наданням нелетальної військової допомоги. Цю позицію міністр оборони Су Ук повторив під час телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.

У понеділок президент України Володимир Зеленський звернувся до південнокорейських законодавців із проханням надати військову техніку для боротьби з російською агресією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Південній Кореї: Нам потрібні системи ППО, літаки, танки, артсистеми та боєприпаси. У вас все це є

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а Північна Корея ...рашистам ...нано технології
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13.04.2022 07:04 Відповісти
То есть призывы клована
про поставки оружия было провёрнуто узкоглазыми на болте. Зачем тогда напрягаться и позориться? Или суфлеру писать-кловану говорить?
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13.04.2022 07:18 Відповісти
Прошу прощения, но что за тон? Почему именно Южная Корея, имеющая такого же неадекватного соседа как Вы, должна Вам давать оружие? Может дать, может не дать - скажет, что самим надо. Или даёт то, что может дать быстро, а оружие надо оформить.
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13.04.2022 11:30 Відповісти
Засобів захисту надіслано на 800 млн. То де вони якщо в фб постійно просять бронежилети і інше? Читав навіть раз що якісними жилетами вояки обмінюються коли хтось іде на небезпечне завдання
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13.04.2022 07:33 Відповісти
Надеюсь, горчичники не забыли?
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13.04.2022 07:44 Відповісти
Дають - спасибi! Могли б взагалі нічого не дати.
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13.04.2022 09:22 Відповісти
тоді зерна давати не треба .
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13.04.2022 09:33 Відповісти
 
 