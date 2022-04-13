Південна Корея надішле Україні засоби захисту, медичне обладнання та сухпаї
Південна Корея планує у квітні надати Україні додаткову допомогу на суму 1,6 млн доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Yonhap News.
Зокрема, Сеул готує до відправлення в Україну куленепробивні жилети, каски, медичне обладнання та харчові пайки.
Допомога має бути доставлена цивільними рейсами до Європи. Сеул та Київ уточнюють деталі.
У березні Південна Корея надіслала в Україну нелетальних засобів захисту на суму 800 тис. доларів.
Зазначається, що країна обмежується наданням нелетальної військової допомоги. Цю позицію міністр оборони Су Ук повторив під час телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.
У понеділок президент України Володимир Зеленський звернувся до південнокорейських законодавців із проханням надати військову техніку для боротьби з російською агресією.
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про поставки оружия было провёрнуто узкоглазыми на болте. Зачем тогда напрягаться и позориться? Или суфлеру писать-кловану говорить?