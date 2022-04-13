Південна Корея надішле Україні засоби захисту, медичне обладнання та сухпаї

Південна Корея планує у квітні надати Україні додаткову допомогу на суму 1,6 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Yonhap News.

Зокрема, Сеул готує до відправлення в Україну куленепробивні жилети, каски, медичне обладнання та харчові пайки.

Допомога має бути доставлена цивільними рейсами до Європи. Сеул та Київ уточнюють деталі.

У березні Південна Корея надіслала в Україну нелетальних засобів захисту на суму 800 тис. доларів.

Зазначається, що країна обмежується наданням нелетальної військової допомоги. Цю позицію міністр оборони Су Ук повторив під час телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим минулого тижня.

У понеділок президент України Володимир Зеленський звернувся до південнокорейських законодавців із проханням надати військову техніку для боротьби з російською агресією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Південній Кореї: Нам потрібні системи ППО, літаки, танки, артсистеми та боєприпаси. У вас все це є