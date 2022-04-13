Окупанти продовжують обстрілювати міста Луганської області, одна людина загинула, - Гайдай

Минулої доби російські окупанти продовжили обстрілювати міста Луганської області, пожежниками врятовано 21 людину, газовики полагодили одну з дільниць, відновлювальні роботи тривають під російськими обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі в середу вранці.

"Пожеж у житловому фонді та на об'єктах інфраструктури стільки, що рятувальники ледве встигають. Головний акцент – витягти людей і локалізувати полум'я. Учора в Луганській області працювали 15 бригад ДСНС – пів сотні діб без вихідних та майже без сну. Але 21 врятована людина за вівторок цього вартують. Ворогом завдано ударів по Лисичанську, Рубіжному, Сєверодонецьку, Кремінній, Новодружеську, де, на жаль, загинула людина. Мають пошкодження ще десять будинків", – написав Гайдай.

За його словами, відновлювальні роботи тривають. Зокрема, аварійна бригада Лисичанського МРУЕГГ повернула газопостачання до частини міста. Гайдай зазначив, що у вівторок газовики одержали від Міжнародного Комітету Червоного Хреста необхідні матеріали для ремонтних робіт.

"За останні два дні росіяни пошкодили дуже багато. 24 тисячі сімей одночасно залишилися без газу, а 50 – світла, знеструмлено кілька насосних станцій. Волонтери та поліція розвозять населенню питну воду, рятувальники – технічну", – додав Гайдай.

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