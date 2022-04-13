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Призупинено право представництва Росії та Білорусі в Болонському процесі, - Шкарлет

россия,флаг,прапор,росія

Через агресію проти України призупинено право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі.

Про це в Телеграмі написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, усіх інших структурах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти", - написав Шкарлет.

За його словами, підґрунтям для такого рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.

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нахіба в концтаборі Болонська система? там інша система - альтернативна історія, де Чингісхан це русский князь* )) ви шо
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13.04.2022 14:29 Відповісти
 
 