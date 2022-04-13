Призупинено право представництва Росії та Білорусі в Болонському процесі, - Шкарлет
Через агресію проти України призупинено право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі.
Про це в Телеграмі написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.
"Група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, усіх інших структурах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти", - написав Шкарлет.
За його словами, підґрунтям для такого рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.
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Paul Foxen
показати весь коментар13.04.2022 14:29 Відповісти Мені подобається 0
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