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Збірну РФ та російські футбольні клуби видалили з FIFA 22

fifa

У футбольному симуляторі FIFA 22 вийшло оновлення. Через вторгнення російських військ в Україну в грі тепер не будуть доступні збірна Росії та російські клуби, а саме: "Спартак", ЦСКА та "Локомотив".

Також з гри видалена "Открытие Банк Арена" – домашній стадіон "Спартака", передає Цензор.НЕТ з посиланням на tribuna.com.

У гравців, у яких улюбленою командою було обрано російський клуб, він автоматично зміниться на "ПСЖ".

На цю мить патч вийшов на ПК. Для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S він з’явиться пізніше.

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"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато хто у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до реальних дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд", – сказано в заяві розробника гри.

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Топ коментарі
+20
Правильно. Всі кацапи відповідають за злочини проти українців.
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13.04.2022 17:05
+15
Краше зі справжньої FIFA видалити назавжди
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13.04.2022 17:06
+15
Просто послали на ***❗
классика👍
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13.04.2022 17:10
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Правильно. Всі кацапи відповідають за злочини проти українців.
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13.04.2022 17:05 Відповісти
Просто послали на ***❗
классика👍
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13.04.2022 17:10 Відповісти
Краше зі справжньої FIFA видалити назавжди
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13.04.2022 17:06 Відповісти
Навіть гра не переварює кацапське лайно...
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13.04.2022 17:06 Відповісти
Картинка, конечно, из игры, но плакат "no sugar" очень в тему.
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13.04.2022 17:06 Відповісти
kilagram v adni ruki
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13.04.2022 19:56 Відповісти
.

.. ".за кораблем " !
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 17:07 Відповісти
Их надо ВСЕХ удалить с ЭТОГО СВЕТА на ТОТ !!!
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13.04.2022 17:07 Відповісти
ще ці не зігували на увесь світ, ага?
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13.04.2022 17:08 Відповісти
в лапту и тетрис играйте козломордые
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13.04.2022 17:09 Відповісти
англійці навмисне придумили футбол
щоб мацкалів принижати
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13.04.2022 17:11 Відповісти
Ору, блеат))))
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13.04.2022 17:28 Відповісти
Плак плак
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13.04.2022 17:12 Відповісти
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13.04.2022 17:23 Відповісти
Ну что , кацапские ультрас! Ваш баннер теперь точно "в цель"
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13.04.2022 17:44 Відповісти
Да они всё-равно в футбол играть не умеют (и не умели)....
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13.04.2022 17:45 Відповісти
Вони тягнуть за собою ,,фанів,, до інших країн, для безчинств і вбивств.
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13.04.2022 17:54 Відповісти
Pohoze kacapi vseh dostalji - ih uzhe ot kompjuternih igr vibrasivajet. Kstatji intjeresno, kak eta voina izmenjit soderzanije Stalker 2.
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13.04.2022 18:15 Відповісти
Треба видалити не з симулятора (це тільки напівміра), а з організації FIFA!
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13.04.2022 18:38 Відповісти
Для мене футбол похований заважди, FIFA та UEFA байдуже на смерті дітей, вони тільки зацікавленні в збагачені любою ціною! Ані я, ані моя сімя ніколи не відвідає жодного матчу!!!
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13.04.2022 19:01 Відповісти
 
 