Збірну РФ та російські футбольні клуби видалили з FIFA 22
У футбольному симуляторі FIFA 22 вийшло оновлення. Через вторгнення російських військ в Україну в грі тепер не будуть доступні збірна Росії та російські клуби, а саме: "Спартак", ЦСКА та "Локомотив".
Також з гри видалена "Открытие Банк Арена" – домашній стадіон "Спартака", передає Цензор.НЕТ з посиланням на tribuna.com.
У гравців, у яких улюбленою командою було обрано російський клуб, він автоматично зміниться на "ПСЖ".
На цю мить патч вийшов на ПК. Для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S він з’явиться пізніше.
"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато хто у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до реальних дій наших партнерів у ФІФА та УЄФА, це оновлення включає видалення національної збірної Росії та всіх інших російських команд", – сказано в заяві розробника гри.
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классика👍
.. ".за кораблем " !
Слава нації
Смерть москалям
щоб мацкалів принижати