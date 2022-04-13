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Сборную РФ и российские футбольные клубы удалили из FIFA 22

fifa

В футбольном симуляторе FIFA 22 вышло обновление. Из-за вторжения российских войск в Украину в игре теперь не будет доступна сборная России и российские клубы, а именно: "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

Также из игры удалена "Открытие Банк Арена" – домашний стадион "Спартака", передает Цензор.НЕТ со ссылкой tribuna.com.

У игроков, у которых любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически сменится на "ПСЖ".

На этот момент патч вышел на ПК. Для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S он появится позже.

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"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно реальным действиям наших партнеров в ФИФА и УЕФА, это обновление включает удаление национальной сборной России и всех других российских команд" , – сказано в заявлении разработчика игры.

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Топ комментарии
+20
Правильно. Всі кацапи відповідають за злочини проти українців.
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13.04.2022 17:05
+15
Краше зі справжньої FIFA видалити назавжди
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13.04.2022 17:06
+15
Просто послали на ***❗
классика👍
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13.04.2022 17:10
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Правильно. Всі кацапи відповідають за злочини проти українців.
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13.04.2022 17:05 Ответить
Просто послали на ***❗
классика👍
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13.04.2022 17:10 Ответить
Краше зі справжньої FIFA видалити назавжди
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13.04.2022 17:06 Ответить
Навіть гра не переварює кацапське лайно...
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13.04.2022 17:06 Ответить
Картинка, конечно, из игры, но плакат "no sugar" очень в тему.
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13.04.2022 17:06 Ответить
kilagram v adni ruki
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13.04.2022 19:56 Ответить
.

.. ".за кораблем " !
Слава нації
Смерть москалям
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13.04.2022 17:07 Ответить
Их надо ВСЕХ удалить с ЭТОГО СВЕТА на ТОТ !!!
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13.04.2022 17:07 Ответить
ще ці не зігували на увесь світ, ага?
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13.04.2022 17:08 Ответить
в лапту и тетрис играйте козломордые
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13.04.2022 17:09 Ответить
англійці навмисне придумили футбол
щоб мацкалів принижати
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13.04.2022 17:11 Ответить
Ору, блеат))))
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13.04.2022 17:28 Ответить
Плак плак
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13.04.2022 17:12 Ответить
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13.04.2022 17:23 Ответить
Ну что , кацапские ультрас! Ваш баннер теперь точно "в цель"
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13.04.2022 17:44 Ответить
Да они всё-равно в футбол играть не умеют (и не умели)....
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13.04.2022 17:45 Ответить
Вони тягнуть за собою ,,фанів,, до інших країн, для безчинств і вбивств.
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13.04.2022 17:54 Ответить
Pohoze kacapi vseh dostalji - ih uzhe ot kompjuternih igr vibrasivajet. Kstatji intjeresno, kak eta voina izmenjit soderzanije Stalker 2.
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13.04.2022 18:15 Ответить
Треба видалити не з симулятора (це тільки напівміра), а з організації FIFA!
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13.04.2022 18:38 Ответить
Для мене футбол похований заважди, FIFA та UEFA байдуже на смерті дітей, вони тільки зацікавленні в збагачені любою ціною! Ані я, ані моя сімя ніколи не відвідає жодного матчу!!!
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13.04.2022 19:01 Ответить
 
 