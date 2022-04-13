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Київ (19120) Метрополітен (1398) перейменування (582)

Станція метро "Мінська" в Києві може стати "Варшавською", - Кличко

мінська

Київрада на найближчому засіданні розгляне питання перейменування низки об'єктів у столиці, зокрема станції метро "Мінська".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо з Мінська йдуть загрози, а з території Білорусі випускають ракети по наших будинках, то це не надто дружнє нагадування для киян. Переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською" - це місто, яке допомагає Києву, прийняло дуже багато біженців. Такі зміни ми розглядатимемо на найближчій сесії", - розповів Кличко.

Також читайте: П’ять станцій київського метро хочуть переіменувати через зв’язок назв з РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+45
Одобряем
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13.04.2022 18:16
+21
Не "може", а "повинна".
Віталік! Якщо хтось буде проти, ти там хук зліва заряди йому у рєпу і всі одноголосно!
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13.04.2022 18:18
+21
Отлично. А Дружбы народов - им. Бандеры.
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13.04.2022 18:18
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13.04.2022 18:16 Відповісти
⚡️Неизвестные патриоты ликвидируют россиян в оккупированном Мелитополе, сообщает ГУР Минобороны Украины



Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
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13.04.2022 18:20 Відповісти
Оце молодці хлопці та дівчата!
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13.04.2022 18:40 Відповісти
ССО, ймовірно. В партизан чомусь не вірю
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13.04.2022 18:44 Відповісти
а в чому різниця? чи ти плутаєш партізан с ополчєнієм?
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13.04.2022 19:48 Відповісти
Дуже одобряємо. Як показало життя- беларуси нам не друзі зовсім. А полякам- низький уклін за все, що вони роблять для України!
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13.04.2022 18:25 Відповісти
чомуб й ні, всеж краще ніж згадка про вусатого таргана з аморфним етносом.....
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13.04.2022 18:16 Відповісти
Не "може", а "повинна".
Віталік! Якщо хтось буде проти, ти там хук зліва заряди йому у рєпу і всі одноголосно!
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Отлично. А Дружбы народов - им. Бандеры.
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Все таки лучше ст. Евросоюза. Типо дружбы народов но не той . А Бендер у нас и так уже много.
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13.04.2022 18:52 Відповісти
Киянин. Підтримую.
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13.04.2022 18:18 Відповісти
Киянка, пiдтримую.
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13.04.2022 18:39 Відповісти
одобрямс
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13.04.2022 18:19 Відповісти
Щас Лукашенко опять карту начнет показывать)
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13.04.2022 18:19 Відповісти
Я не понимаю этих белорусских рабов.
Вообще не протестуют против войны.
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13.04.2022 18:21 Відповісти
В країні де існує смертна кара як вища міра покарання, з протестами складно апріорі
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13.04.2022 18:45 Відповісти
Не складно, в дуже складно. Я дуже добре знаю, про те що відбувається в Білорусі. Ви просто собі не уявляєте. Але це не значить, що можна нічого не робити, а воно якось само вирішиться. Це як провести аналогію з хворим на рак 2 стадії. Шанс вилікуватись - дуже маленький, але це не значить, що потрібно чисто одягнутись та лягти у труну і чекати смерті. Потрібно боротись, так і білорусам, потрібно боротись незважаючи ні на що. Але схоже, що їм це не потрібно. Ну що тут скажеш? В принципі - це їх вибір і їх право. І напевне, ми не маємо права говорити білорусам, як їм жити.
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13.04.2022 18:56 Відповісти
"Не складно, в дуже складно" - небесній сотні нехай про це розкажуть!
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13.04.2022 19:50 Відповісти
В Киеве ещё осталась ул московська в самом центре
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13.04.2022 18:21 Відповісти
І ковбаса. Правда, цю ковбасу вже люди не купляють 🙂
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13.04.2022 18:42 Відповісти
Гірциця російська і сир російський ще окупують полиці магазинів.
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13.04.2022 19:02 Відповісти
Це було б справедливо!
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13.04.2022 18:23 Відповісти
Варшавська нехай буде там де "Варшавський мікрорайон" на Виноградарі, коли її добудують, а замість "Мінської" можна взяти іншу назву, наприклад "Ризька" - теж північний напрямок але в честь столиці нормальної країни.
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13.04.2022 18:23 Відповісти
Логічно Варшавська має бути там де Варшавський ЖК
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13.04.2022 19:45 Відповісти
Навіть якщо не брати це до уваги, то на біса така назва? Станцію що білоруси будували?? Мінськ не є містом-побратимом Києва, міста-побратими - Мюнхен, Лейпциг, Париж, Тулуза,Рим, Флоренція, Пекін, Ухань, Гельсінкі, Тампере, Варшава і Краків...
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13.04.2022 18:49 Відповісти
Пекін і Ухань - це країна, яка підтримує напад рф на Україну і повторює російську пропаганду. Це все одно що на честь воронєжа чи тегерана...
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13.04.2022 19:09 Відповісти
Я не кажу називати метро в честь китайців, я просто кажу, що Мінськ до Києва - ніяким боком...
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13.04.2022 19:15 Відповісти
совковьіє області - нах, є в нас землі/краї з чудовими назвами, які використовує ГШ ЗСУ, надніпрянщина, слобожанщина, буковина, полісся...
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13.04.2022 18:26 Відповісти
А от щоб зібрати докупи Сіверщину, то треба буде в якості репарацій повернути в орків Стародубщину, вкрадену в 1919 році
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13.04.2022 19:47 Відповісти
Скоро будуть змінювати назву вулиць " Зелена " на щось інще .
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13.04.2022 18:28 Відповісти
называть улицу зелена могут только идиоты
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13.04.2022 21:57 Відповісти
Введіть пошуковий запит . Будете здивовані .
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13.04.2022 22:07 Відповісти
так а что мало идиотов на планете? судя по выборах до хрена
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13.04.2022 22:14 Відповісти
На жаль .
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13.04.2022 22:30 Відповісти
И минский массив переименовать в Польский массив. Вооюще все названия связанные с беларусней и русней убрать на фиг и заменить на достойные.
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13.04.2022 18:31 Відповісти
Где улица Бориса Джонсона ?))
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13.04.2022 18:34 Відповісти
Треба щось ближче до центру шукати.
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13.04.2022 18:40 Відповісти
Так оце вулицю москавську (тхю, ***) і перейменувати на вулицю Бориса Джонсона! В центрі буде.
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Буде і правильно!
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13.04.2022 18:45 Відповісти
Так еще была минская площадь. И вообще, что значит " можє стати"? Должна стать!
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13.04.2022 18:41 Відповісти
Перейменувати мінську однозначно треба, але мабуть не в Варшавську... Мінську назвали в честь Мінського шосе, а Варшавське шосе - це трохи інший напрям. Варшавською краще назвати нову станцію на зеленій гілці на Виноградарі (якраз біля знищеного Ретровіля вона буде).
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13.04.2022 18:42 Відповісти
В Стародубську- щоб не забували про землю яку в нас вкрали орки в 1919 році по аналогії з анексією Криму в 2014 році
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13.04.2022 19:45 Відповісти
А станцію "Льва Толстого" - перейменувати в "Євгена Чикаленка". Все ж перший прем'єр-міністр України.
Це найкращий варіант з тих, що пропонується.
А взагалі ідеальний перейменувати в "Левка Луеьяненка"
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13.04.2022 18:42 Відповісти
"Льва Толстого" - це первісно Караваївська
"Мінська" - парк "Наталка"

відображувати слід МІСЬКУ топографію, а не займатися кон'юнктурними перейменуваннями
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13.04.2022 18:52 Відповісти
Герой України Л.Г.Лук'янегко - де тут кон'юнктура?
Чим Євген Чикаленко кон'юнктурна кандидатура?
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13.04.2022 19:08 Відповісти
Левко Лукьяненко на старости лет поддержал московську зозулю подругу медедчука бабу жЮльку тимошенко
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13.04.2022 22:00 Відповісти
Скріншот зробив ще в ті, давні часи.
Але, чи потрібно саме зараз роздмухувати політичні чвари на догоду кацапам?
Я проти цього. А тому навіть наполягав би, щоб адмін видалив обидва коментаря.
Або - видалите свій комент, - я видалю свій.

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13.04.2022 23:00 Відповісти
ну и ? Порох развел кацапов и сохранил большую часть Украины создал армию безвиз ПЦУ децентрализация + много другого - а твой зеленый балабол все это просрал и людей подставил под бомбы
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13.04.2022 23:06 Відповісти
Я з вами дітей не хрестив. Що за кацапське панібратство?

Пришелепкуваті "прихильники". нездатні навіть до елементарного оволодіння українською мовою, Петру Олексійовичу завжди шкодили більше, ніж відверті вороги.

На добраніч.
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13.04.2022 23:23 Відповісти
Чудово! Також чекають на перейменування станції метро Льва Толстого та Дружби народів.
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Правильно Мінську на Варшавську, інші на Вільнюську, Лондонську, Вашінгтонську і т.д.!
Щоб і сліду від паРаші не залишилось!
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13.04.2022 18:44 Відповісти
Правильне рішення! Це нічим не відрізняється, якби в 1943 році, один з майданів у Москві, назвали імені Беніто Муссоліні.
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13.04.2022 18:49 Відповісти
Чудова новина !

Віталік ти знаєш що робити вперед 👍🏼
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13.04.2022 18:51 Відповісти
Правильно-правильно !
Станция Варшавская, Стамбульская, Вильнюсская, Рижская, Таллинская.
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13.04.2022 18:57 Відповісти
Стамбульская пока рано .. труция санкции против рашки не ввела
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13.04.2022 22:02 Відповісти
Х й с ним,хай будет Байрактарская
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15.04.2022 19:29 Відповісти
Забыл Лондонскую ! И Вашингтонскую !
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13.04.2022 18:59 Відповісти
Рішення правильне і доцільне , схвалюємо 👍🏼👍🏼👍🏼
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13.04.2022 19:00 Відповісти
Обережно, двері зачиняються. Наступна станція - Оттава !
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13.04.2022 19:00 Відповісти
В донецькій області є село Нью-Йорк
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13.04.2022 19:10 Відповісти
Підтримую!!!
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13.04.2022 19:17 Відповісти
Красиво!
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13.04.2022 19:18 Відповісти
Є ще станція "льва тОлстого", і ось цей ********* "праспєкт гєроєв сталінграда"
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13.04.2022 19:20 Відповісти
а помнишь как зеленский трепался - "а какая разница как называется улица"
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13.04.2022 22:03 Відповісти
Недоречна пропозиція шкідливе рішення.
Зупиніть емоції і подумайте.
В складі ЗСУ на вірність Україні воює цілій білоруський батальйон ім. Кастуся Калиновського.
За інформацією аналітиків більшість населення Білорусі та її ЗС не підтримує війну Росії проти України.
Військові ЗС Білорусі протистояли як могли виконанню рішення про вторгнення в Україну.
Білорусь за міжнародним правом є країною окупованою військами РФ, а так званий президент Лукашенко узурпатор.
Білорусь як країна і білоруський народ є безсумніву дружнім для нас народом.
Перейменування ст.метро Мінська є непродуманою і невиваженою пропозицією.
Позитивною альтернативою цьому є пропозиція назвати "Варшавською" одну з новозбудованих станцій Печерсько-Сирецької гілки Київського метро
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13.04.2022 19:20 Відповісти
Для довідки
Будівництво лінії на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Виноградар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] . Проєкт передбачає будівництво чотирьох станцій Сирецько-Печерської лінії від станції - 1 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Мостицька» , 2 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Проспект Правди» , 3 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Виноградар» , 4 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Маршала Гречка» ,
Ст.м https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Проспект Правди» знаходиться в безпосередній близкості від житлового квартала "Варшавський"
Логічно чергову станцію метро Сирецько-Печерської лінії найменувати "Варшавська"
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13.04.2022 19:39 Відповісти
Що ви мелете. Білорусь це сателіт країни агресора. Такий самий як Фінляндія чи Угорщина для Гітлера
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13.04.2022 19:40 Відповісти
Не заперечуючі вагомість підтримки і допомоги зі сторони Польщі за Україну організовано воюють і віддають життя білоруси у складі національного батальйону
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13.04.2022 20:15 Відповісти
их очень мало а беларусов которые поддерживают войну или не выступают против на много больше ..
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13.04.2022 22:06 Відповісти
не набрасывай кацапский бред - беларусь по факту сейчас вражеское госсударство и должно отвечать так же как и рашка
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13.04.2022 22:05 Відповісти
Уточню,
"государство" держава Білорусь - зараз безперечно ворог.
Країна, народ, враховуючи масові протести проти Лукашенка, швидше ні.
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13.04.2022 22:31 Відповісти
протесты против лукашенко но не против рашки - понимаешь разницу - так что враги они хоть и не явные
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13.04.2022 22:39 Відповісти
Хай буде "Стародубською". На честь частини Сіверської землі, яку орки відібрали і анексували сто років тому. Так само як нещодавно Крим.
Стародубщина була частиною ядра української культури і є колискою відомих козацьких старшин і гетьманів як Скоропадський чи Данило Апостол та ін...
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13.04.2022 19:38 Відповісти
А як приємно читати вказівник: бульвар Джона Маккейна !
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13.04.2022 19:53 Відповісти
Треба перейменувати вулиці кацапських героїв Мініна та Пожарського у Києві, Дніпровський р-н
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13.04.2022 20:26 Відповісти
Отличная идея. Не надо затягивать с воплощением.
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13.04.2022 20:49 Відповісти
не горячись.
картофельный таракан сдохнет, а Минск останется. Жыве Беларусь!
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14.04.2022 05:41 Відповісти
 
 