Станція метро "Мінська" в Києві може стати "Варшавською", - Кличко
Київрада на найближчому засіданні розгляне питання перейменування низки об'єктів у столиці, зокрема станції метро "Мінська".
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо з Мінська йдуть загрози, а з території Білорусі випускають ракети по наших будинках, то це не надто дружнє нагадування для киян. Переконаний, що "Мінська" може стати "Варшавською" - це місто, яке допомагає Києву, прийняло дуже багато біженців. Такі зміни ми розглядатимемо на найближчій сесії", - розповів Кличко.
Топ коментарі
+45 Eight Wonder 56eae116
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Установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля убито 70 солдат РФ во время ночных патрулирований в Мелитополе. Среди них были захватчики, в том числе «кадыровцы». Причина смерти - ножевые и огнестрельные ранения.
Віталік! Якщо хтось буде проти, ти там хук зліва заряди йому у рєпу і всі одноголосно!
Вообще не протестуют против войны.
Це найкращий варіант з тих, що пропонується.
А взагалі ідеальний перейменувати в "Левка Луеьяненка"
"Мінська" - парк "Наталка"
відображувати слід МІСЬКУ топографію, а не займатися кон'юнктурними перейменуваннями
Чим Євген Чикаленко кон'юнктурна кандидатура?
Але, чи потрібно саме зараз роздмухувати політичні чвари на догоду кацапам?
Я проти цього. А тому навіть наполягав би, щоб адмін видалив обидва коментаря.
Або - видалите свій комент, - я видалю свій.
Пришелепкуваті "прихильники". нездатні навіть до елементарного оволодіння українською мовою, Петру Олексійовичу завжди шкодили більше, ніж відверті вороги.
На добраніч.
Щоб і сліду від паРаші не залишилось!
Віталік ти знаєш що робити вперед 👍🏼
Станция Варшавская, Стамбульская, Вильнюсская, Рижская, Таллинская.
Зупиніть емоції і подумайте.
В складі ЗСУ на вірність Україні воює цілій білоруський батальйон ім. Кастуся Калиновського.
За інформацією аналітиків більшість населення Білорусі та її ЗС не підтримує війну Росії проти України.
Військові ЗС Білорусі протистояли як могли виконанню рішення про вторгнення в Україну.
Білорусь за міжнародним правом є країною окупованою військами РФ, а так званий президент Лукашенко узурпатор.
Білорусь як країна і білоруський народ є безсумніву дружнім для нас народом.
Перейменування ст.метро Мінська є непродуманою і невиваженою пропозицією.
Позитивною альтернативою цьому є пропозиція назвати "Варшавською" одну з новозбудованих станцій Печерсько-Сирецької гілки Київського метро
Будівництво лінії на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) Виноградар https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] . Проєкт передбачає будівництво чотирьох станцій Сирецько-Печерської лінії від станції - 1 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Мостицька» , 2 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Проспект Правди» , 3 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Виноградар» , 4 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) «Маршала Гречка» ,
Ст.м https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE) Проспект Правди» знаходиться в безпосередній близкості від житлового квартала "Варшавський"
Логічно чергову станцію метро Сирецько-Печерської лінії найменувати "Варшавська"
"государство" держава Білорусь - зараз безперечно ворог.
Країна, народ, враховуючи масові протести проти Лукашенка, швидше ні.
Стародубщина була частиною ядра української культури і є колискою відомих козацьких старшин і гетьманів як Скоропадський чи Данило Апостол та ін...
картофельный таракан сдохнет, а Минск останется. Жыве Беларусь!