Ексголова фашистської Британської національної партії Нік Гріффін тепер пояснюватиме Заходу від імені Росії, що сталося у Бучі.

Про це у Facebook пише Sergio Orera, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Росії знайшов журналіста, який відкриє світові правду про події у Бучі. Британський неофашист Нік Гріффін тепер висвітлюватиме денацифікацію України на SputnikNews. Ексголова фашистської Британської національної партії Нік Гріффін. Заперечувач Голокосту та засуджений за розпалювання расової ненависті пояснюватиме Заходу від імені Росії, що сталося у Бучі", - йдеться в повідомленні.

Гріффін був головою праворадикальної фашистської Британської національної партії (БНП) протягом 15-ти років у 1999-2014 роках. та депутатом Європарламенту у 2009-2017 рр. в ультраправій групі Альянс за свободу та мир (Alliance for Freedom and Peace, AFP).

"Ще в студентські роки створив в університеті групу БНП і став швидко рухатися партійними сходами. Був редактором фашистських журналів Spearhead і The Rune, заперечував Голокост. У 1998 р. був визнаний винним у розпалюванні расової ненависті і засуджений до 9 місяців ув'язнення з відстрочкою покарання на два роки та штрафом у 2 300 фунтів. У грудні 2004 року був знову заарештований та допитаний поліцією.

Близький друг італійського неофашиста Роберто Фіоре (Roberto Fiore), який емігрував до Великобританії, рятуючись від кримінального переслідування за найбільший теракт у Болоньї у 1980 (загинули 85 людей, більше 200 поранені, див. операцію "Гладіо")", - розповів він.

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