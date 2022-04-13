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Британский неофашист Гріффін тепер висвітлюватиме "денацифікацію" України на пропагандистському ресурсі РФ "Sputnik"

гріффін

Ексголова фашистської Британської національної партії Нік Гріффін тепер пояснюватиме Заходу від імені Росії, що сталося у Бучі.

Про це у Facebook пише Sergio Orera, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд Росії знайшов журналіста, який відкриє світові правду про події у Бучі. Британський неофашист Нік Гріффін тепер висвітлюватиме денацифікацію України на SputnikNews. Ексголова фашистської Британської національної партії Нік Гріффін. Заперечувач Голокосту та засуджений за розпалювання расової ненависті пояснюватиме Заходу від імені Росії, що сталося у Бучі", - йдеться в повідомленні.

Гріффін був головою праворадикальної фашистської Британської національної партії (БНП) протягом 15-ти років у 1999-2014 роках. та депутатом Європарламенту у 2009-2017 рр. в ультраправій групі Альянс за свободу та мир (Alliance for Freedom and Peace, AFP).

"Ще в студентські роки створив в університеті групу БНП і став швидко рухатися партійними сходами. Був редактором фашистських журналів Spearhead і The Rune, заперечував Голокост. У 1998 р. був визнаний винним у розпалюванні расової ненависті і засуджений до 9 місяців ув'язнення з відстрочкою покарання на два роки та штрафом у 2 300 фунтів. У грудні 2004 року був знову заарештований та допитаний поліцією.

Близький друг італійського неофашиста Роберто Фіоре (Roberto Fiore), який емігрував до Великобританії, рятуючись від кримінального переслідування за найбільший теракт у Болоньї у 1980 (загинули 85 людей, більше 200 поранені, див. операцію "Гладіо")", - розповів він.

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Топ коментарі
+19
неожиданно. неонацист за русских неонацистов
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13.04.2022 19:51
+17
в кремля талант - шукати ідіотів......
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13.04.2022 19:52
+11
тобто власного фашизму раша не заперечує і з фашистами інших країн відкрито співпрацює.
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13.04.2022 19:54
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неожиданно. неонацист за русских неонацистов
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13.04.2022 19:51 Відповісти
в кремля талант - шукати ідіотів......
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13.04.2022 19:52 Відповісти
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13.04.2022 19:52 Відповісти
Ба-все знайомі рожи.............а пуйло в цей час ще в яйцях сидів
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13.04.2022 19:53 Відповісти
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13.04.2022 20:09 Відповісти
ти гріфіт сюда приїдь і звідси попробуй а не з Лондона
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13.04.2022 19:52 Відповісти
тобто власного фашизму раша не заперечує і з фашистами інших країн відкрито співпрацює.
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13.04.2022 19:54 Відповісти
Подібне до подібного тягнеться
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13.04.2022 20:02 Відповісти
Фашисти,це по факту соціалісти.
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13.04.2022 20:05 Відповісти
гармонічно
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13.04.2022 20:05 Відповісти
Та этот пистабол за бабло и матери своей денацыфикацию ********
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13.04.2022 20:06 Відповісти
а теперь специальный корреспондент канала расея 1, Генрих Гиммлер, расскажет всему миру про денацификацию ... он же будет вести прямой репортаж с красной площади в Мацквабаде на день победобесия, находясь возле главной кацапской свинособаки - ху@ла владимирвладимирыча ... парад откроет колонна зигующих пионеров-антифошиздов криками хайль ху@ло!
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13.04.2022 20:22 Відповісти
 
 