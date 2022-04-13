Посольство Чехії відновило роботу в Києві
Дипломати посольства Чехії повернулися до роботи в українській столиці.
Про це повідомило міністерство закордонних справ Чехії, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві знову замайорів чеський прапор, повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти з Україною", - йдеться у повідомленні міністерства в твіттері.
Раніше роботу в Києві відновили посольства Латвії, Бельгії, Турції, Словенії. З 15 квітня роботу в столиці також відновить посольство Молдови.
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