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Київ (19120) посольство (939) Чехія (1561)

Посольство Чехії відновило роботу в Києві

посольство,чехія

Дипломати посольства Чехії повернулися до роботи в українській столиці.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Чехії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві знову замайорів чеський прапор, повернулися чеські дипломати. Це один із багатьох кроків, якими ми підтримуємо Україну. Чехія стояла і завжди буде стояти з Україною", - йдеться у повідомленні міністерства в твіттері.

Раніше роботу в Києві відновили посольства Латвії, Бельгії, Турції, Словенії. З 15 квітня роботу в столиці також відновить посольство Молдови.

Також читайте: Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва - глава МЗС Корчок

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Чехам респект!!!
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13.04.2022 19:59 Відповісти
Погрожують, нЕлюди!

⚡️В Минобороны РФ угрожают ракетным ударом Киеву

"Если удары по территории РФ продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве"

Киев. Главное. Политика
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13.04.2022 20:00 Відповісти
Sláva Čechům!!!
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13.04.2022 20:04 Відповісти
Чудово , приємно чути 💪🏼🙏🏼👍🏼
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13.04.2022 20:14 Відповісти
 
 