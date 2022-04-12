Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва - глава МЗС Корчок

Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва.

Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я направлю до столиці України інспекційну групу з наших дипломатів для оцінки безпекової ситуації у столиці на місці. Якщо можливо, ми негайно задіємо наше посольство", - написав Корчок у твіттері.

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