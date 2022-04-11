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Представництво Євросоюзу повернулося до Києва. ФОТО

Представництво Європейського Союзу в Україні поновило роботу в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер представництва.

"ЄС повернувся до Києва!" - ідеться у дописі.

Також опубліковано фотографію, на якій голова представництва Матті Маасікас підіймає прапор ЄС перед будівлею у Києві.

Представництво Євросоюзу повернулося до Києва 01

Також дивіться: На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО

Автор: 

Київ (19445) представництво (79) Євросоюз (13388) Матті Маасікас (134)


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такие шаги призывают беженцев к возвращению...талон гарантийный приложите...
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11.04.2022 19:33 Відповісти
это означает что оркам теперь буде нельзя бомбить Киев.
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11.04.2022 19:50 Відповісти
тобто ты узрел в мозгу жыдоугрофиннобурята способности делать выводы?
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11.04.2022 20:05 Відповісти
 
 