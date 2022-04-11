Представництво Євросоюзу повернулося до Києва. ФОТО
Представництво Європейського Союзу в Україні поновило роботу в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер представництва.
"ЄС повернувся до Києва!" - ідеться у дописі.
Також опубліковано фотографію, на якій голова представництва Матті Маасікас підіймає прапор ЄС перед будівлею у Києві.
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Don Bessam #359417
показати весь коментар11.04.2022 19:33 Відповісти Мені подобається 0
оззи
показати весь коментар11.04.2022 19:50 Відповісти Мені подобається 1
Don Bessam #359417
показати весь коментар11.04.2022 20:05 Відповісти Мені подобається 2
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