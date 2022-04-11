Представництво Євросоюзу повернулося до Києва. ФОТО

Представництво Європейського Союзу в Україні поновило роботу в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер представництва.

"ЄС повернувся до Києва!" - ідеться у дописі.

Також опубліковано фотографію, на якій голова представництва Матті Маасікас підіймає прапор ЄС перед будівлею у Києві.

Також дивіться: На будівлях посольств у Києві знайшли мітки російських окупантів, - Маасікас. ФОТО