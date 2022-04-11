Представительство Евросоюза вернулось в Киев. ФОТО

Представительство Европейского Союза в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер представительства.

"ЕС вернулся в Киев!" - говорится в сообщении.

Также опубликована фотография, на которой глава представительства Матти Маасикас поднимает флаг ЕС перед зданием в Киеве.

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