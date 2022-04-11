Представительство Евросоюза вернулось в Киев. ФОТО
Представительство Европейского Союза в Украине возобновило работу в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер представительства.
"ЕС вернулся в Киев!" - говорится в сообщении.
Также опубликована фотография, на которой глава представительства Матти Маасикас поднимает флаг ЕС перед зданием в Киеве.
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Don Bessam #359417
показать весь комментарий11.04.2022 19:33 Ответить Мне нравится 0
оззи
показать весь комментарий11.04.2022 19:50 Ответить Мне нравится 1
Don Bessam #359417
показать весь комментарий11.04.2022 20:05 Ответить Мне нравится 2
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