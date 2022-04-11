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Новости Война
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Представительство Евросоюза вернулось в Киев. ФОТО

Представительство Европейского Союза в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер представительства.

"ЕС вернулся в Киев!" - говорится в сообщении.

Также опубликована фотография, на которой глава представительства Матти Маасикас поднимает флаг ЕС перед зданием в Киеве.

Представительство Евросоюза вернулось в Киев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве

Киев (25505) представительство (76) Евросоюз (17115) Матти Маасикас (98)


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такие шаги призывают беженцев к возвращению...талон гарантийный приложите...
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11.04.2022 19:33 Ответить
это означает что оркам теперь буде нельзя бомбить Киев.
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11.04.2022 19:50 Ответить
тобто ты узрел в мозгу жыдоугрофиннобурята способности делать выводы?
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11.04.2022 20:05 Ответить
 
 