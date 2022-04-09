Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве
Посольство Евросоюза в Украине возобновляет работу в Киеве.
Об этом в Twitter сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
"Я счастлив вернуться в Киев", – отметил он.
Также Маасикас опубликовал фото флага ЕС над зданием посольства.
В комментарии "ЕП" Маасикас подтвердил, что действительно официально возобновляет работу в Киеве.
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