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Новости Война
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Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве

Посольство Евросоюза в Украине возобновляет работу в Киеве.

Об этом в Twitter сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Я счастлив вернуться в Киев", – отметил он.

Также Маасикас опубликовал фото флага ЕС над зданием посольства.

В комментарии "ЕП" Маасикас подтвердил, что действительно официально возобновляет работу в Киеве.

Также читайте: Чешское посольство собирается вернуться в Киев

Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве 01

Автор: 

посольство (1080) Евросоюз (17102) Матти Маасикас (98)


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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.
"Эта война должна быть выиграна на поле боя", - написал Боррель в Twitter
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09.04.2022 20:06 Ответить
Ну спасибо. А самолётов наконец то дашь?
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09.04.2022 21:11 Ответить
Покажите им в посольстве, что война не закончится, пока мы не убьем всех кацапов!!!
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09.04.2022 20:06 Ответить
пока не вырежем все 140 миллионов или сколько их там...
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09.04.2022 20:08 Ответить
Чому про звільнення генерала Марченко не має інформації. Ще з ранку як рапорт подав
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09.04.2022 20:08 Ответить
 
 