Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве

Посольство Евросоюза в Украине возобновляет работу в Киеве.

Об этом в Twitter сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Я счастлив вернуться в Киев", – отметил он.

Также Маасикас опубликовал фото флага ЕС над зданием посольства.

В комментарии "ЕП" Маасикас подтвердил, что действительно официально возобновляет работу в Киеве.

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