Чешское посольство собирается вернуться в Киев
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Чешские дипломаты вернутся в Киев в ближайшее время.
Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы стремимся к возвращению (дипломатов – ред.) в Киев, сейчас интенсивно над этим работаем, надеемся, что это удастся быстро… Мы хотим дипломатически поддержать Киев. Мы хотим присутствовать в столице", – сказал Липовский.
В то же время он не стал уточнять детали, пока люди не вернутся в украинскую столицу.
Министр выразил уверенность, что непосредственная военная угроза, когда в городе действительно было чрезвычайное положение и был комендантский час, прошел.
Липовский также пообещал максимальную поддержку, чтобы беженцы могли вернуться в Украину, когда там стабилизируется ситуация.
Как сообщалось, посольство Чешской Республики в Киеве было закрыто 24 февраля, в день российского вторжения в Украину. Позже чешские дипломаты также вышли из генконсульства во Львове.
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