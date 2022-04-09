Чешское посольство собирается вернуться в Киев

Чешские дипломаты вернутся в Киев в ближайшее время.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стремимся к возвращению (дипломатов – ред.) в Киев, сейчас интенсивно над этим работаем, надеемся, что это удастся быстро… Мы хотим дипломатически поддержать Киев. Мы хотим присутствовать в столице", – сказал Липовский.

В то же время он не стал уточнять детали, пока люди не вернутся в украинскую столицу.

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Министр выразил уверенность, что непосредственная военная угроза, когда в городе действительно было чрезвычайное положение и был комендантский час, прошел.

Липовский также пообещал максимальную поддержку, чтобы беженцы могли вернуться в Украину, когда там стабилизируется ситуация.

Как сообщалось, посольство Чешской Республики в Киеве было закрыто 24 февраля, в день российского вторжения в Украину. Позже чешские дипломаты также вышли из генконсульства во Львове.

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