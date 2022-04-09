Чеське посольство збирається повернутися до Києва

Чеські дипломати повернуться до Києва найближчим часом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми прагнемо до повернення (дипломатів, - ред.) до Києва, зараз інтенсивно над цим працюємо, сподіваємося, що це вдасться швидко… Ми хочемо дипломатично підтримати Київ. Ми хочемо бути присутніми в столиці", – сказав Ліпавський.

Водночас він не став уточнювати деталей, доки люди не повернуться до української столиці.

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Міністр висловив упевненість, що безпосередня військова загроза, коли в місті дійсно був надзвичайний стан і була комендантська година, минула.

Ліпавський також пообіцяв максимальну підтримку для того, щоб біженці могли повернутися в Україну, коли там стабілізується ситуація.

Як повідомлялося, посольство Чеської Республіки у Києві було закрито 24 лютого, в день російського вторгнення в Україну. Пізніше чеські дипломати також вийшли з генконсульства у Львові.

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