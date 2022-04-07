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Новини Політика України
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Латвія (873) посольство (877) Рінкевичс Едгарс (145)

Латвія відновила роботу посольства в Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

латвія

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс відзвітував про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter очільника МЗС.

У четвер, 7 квітня, працівники посольства відновили роботу в Києві. Згодом до них приєднається і посол Ілгварс Клява.

"Сьогодні ввечері латвійські дипломати відновили свою роботу в посольстві у Києві, посол приєднається до них після консультацій у Ризі. Я дуже вдячний нашим дипломатам, які працюють в Україні, за їхню самовідданість і службу", – заявив міністр.

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Цього тижня Латвія понизила рівень дипломатичних взаємин із РФ. Зокрема, латвійська влада закрила генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї.
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Латышам респект, на службе при совке, только латыш у нас во взводе открыто выступал против тюрьмы народов...
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07.04.2022 20:27 Відповісти
Вітаю це рішення латвійського уряду. Нехай це буде прикладом для інших країн.
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07.04.2022 20:29 Відповісти
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07.04.2022 20:29 Відповісти
 
 