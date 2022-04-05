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Новини Війна в Україні
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Латвія закриває 2 російських генконсульства та видворяє їхніх співробітників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

латвія

Через злочини військ РФ в Україні Латвія переглядає дипломатичні відносини з РФ.

Про це повідомив у фейсбуці голови Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.

"Беручи до уваги звірства, здійснені російськими збройними силами в Україні, Латвія вирішила закрити генеральні консульства Росії в Даугавпілсі та Лієпаї та видворити 13 російських дипломатів та співробітників", - зазначив Рінкевичс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Естонії пропонують закрити консульства РФ у двох містах, але посла не висилати

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за парєбрік
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05.04.2022 17:22 Відповісти
Можна кацарилим було б ще і ноги повідривати про всяк вирадок. А то ще знов припруться
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05.04.2022 17:23 Відповісти
Давайте их в Бучу с женами и детьми!
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05.04.2022 17:25 Відповісти
нужно со всеми ублюдками рашистскими по всему миру так сделать!
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05.04.2022 17:35 Відповісти
Это хорошо и по причине что после Риги в Даугавпилс и Лиепае самые большие скопления пророссийской ваты. Около 9 мая будет меньше возни с агитаторами из местных отделов Российских посольств.
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05.04.2022 17:45 Відповісти
На днях, в самом русском городе Латвии. Слава Украине!
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05.04.2022 17:53 Відповісти
Умнички.
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05.04.2022 17:55 Відповісти
Гуд, Эдгар, гуд!
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05.04.2022 17:58 Відповісти
На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, у*бывай, Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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05.04.2022 18:21 Відповісти
ТАК МАЮТЬ ЗРОБИТИ УСІ КРАЇНИ СВІТУ...!!!
РАКОВІ МЕТАСТАЗИ, КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОГРЕСУЮЧОЇ РАКОВОЇ ПУХЛИНИ МАЮТЬ БУТИ НЕГАЙНО ІЗОЛЬОВАНІ, А РАКОВА ПУХЛИНА ЗНИЩЕНА СУСПІЛЬСТВОМ СВІТУ...!!!
ЩОБ У СВІТІ ЛЮДЕЙ БІЛЬШЕ НЕ БУЛО ТАКИХ МЕРЗЕННИХ УБЛЮДКІВ СУСПІЛЬСТВА...!!!
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05.04.2022 18:54 Відповісти
Сегодня от Сеймa (парламент Латвии) пришла новость что в ближайшие дни пересмотрит закон о гражданстве для лишения гражданства за поддержку военных преступлений. Вата будет меньше *******. Или уедет на земли предков навсегда.
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05.04.2022 20:11 Відповісти
 
 