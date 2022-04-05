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Латвія закриває 2 російських генконсульства та видворяє їхніх співробітників
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через злочини військ РФ в Україні Латвія переглядає дипломатичні відносини з РФ.
Про це повідомив у фейсбуці голови Міністерства закордонних справ Едгарс Рінкевичс, інформує Цензор.НЕТ.
"Беручи до уваги звірства, здійснені російськими збройними силами в Україні, Латвія вирішила закрити генеральні консульства Росії в Даугавпілсі та Лієпаї та видворити 13 російських дипломатів та співробітників", - зазначив Рінкевичс.
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До свиданья, у*бывай, Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
РАКОВІ МЕТАСТАЗИ, КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОГРЕСУЮЧОЇ РАКОВОЇ ПУХЛИНИ МАЮТЬ БУТИ НЕГАЙНО ІЗОЛЬОВАНІ, А РАКОВА ПУХЛИНА ЗНИЩЕНА СУСПІЛЬСТВОМ СВІТУ...!!!
ЩОБ У СВІТІ ЛЮДЕЙ БІЛЬШЕ НЕ БУЛО ТАКИХ МЕРЗЕННИХ УБЛЮДКІВ СУСПІЛЬСТВА...!!!