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Латвия закрывает 2 российских генконсульства и выдворяет их сотрудников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

латвія

Из-за преступлений войск РФ в Украине Латвия пересматривает дипломатические отношения с РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке главы Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия решила закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выдворить 13 российских дипломатов и сотрудников", - отметил Ринкевичс.

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за парєбрік
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05.04.2022 17:22 Ответить
Можна кацарилим було б ще і ноги повідривати про всяк вирадок. А то ще знов припруться
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05.04.2022 17:23 Ответить
Давайте их в Бучу с женами и детьми!
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05.04.2022 17:25 Ответить
нужно со всеми ублюдками рашистскими по всему миру так сделать!
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05.04.2022 17:35 Ответить
Это хорошо и по причине что после Риги в Даугавпилс и Лиепае самые большие скопления пророссийской ваты. Около 9 мая будет меньше возни с агитаторами из местных отделов Российских посольств.
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05.04.2022 17:45 Ответить
На днях, в самом русском городе Латвии. Слава Украине!
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05.04.2022 17:53 Ответить
Умнички.
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05.04.2022 17:55 Ответить
Гуд, Эдгар, гуд!
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05.04.2022 17:58 Ответить
На трибунах становится тише...
Тает быстрое время чудес.
До свиданья, у*бывай, Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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05.04.2022 18:21 Ответить
ТАК МАЮТЬ ЗРОБИТИ УСІ КРАЇНИ СВІТУ...!!!
РАКОВІ МЕТАСТАЗИ, КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОГРЕСУЮЧОЇ РАКОВОЇ ПУХЛИНИ МАЮТЬ БУТИ НЕГАЙНО ІЗОЛЬОВАНІ, А РАКОВА ПУХЛИНА ЗНИЩЕНА СУСПІЛЬСТВОМ СВІТУ...!!!
ЩОБ У СВІТІ ЛЮДЕЙ БІЛЬШЕ НЕ БУЛО ТАКИХ МЕРЗЕННИХ УБЛЮДКІВ СУСПІЛЬСТВА...!!!
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05.04.2022 18:54 Ответить
Сегодня от Сеймa (парламент Латвии) пришла новость что в ближайшие дни пересмотрит закон о гражданстве для лишения гражданства за поддержку военных преступлений. Вата будет меньше *******. Или уедет на земли предков навсегда.
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05.04.2022 20:11 Ответить
 
 