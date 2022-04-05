Латвия закрывает 2 российских генконсульства и выдворяет их сотрудников

Из-за преступлений войск РФ в Украине Латвия пересматривает дипломатические отношения с РФ.

Об этом сообщил в фейсбуке главы Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимая во внимание зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия решила закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выдворить 13 российских дипломатов и сотрудников", - отметил Ринкевичс.

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