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Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Диппредставительство Европейского Совета в Украине возвращается из польского Жешува в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве. После российского вторжения, 24 февраля, Представительство Европейского Союза было временно перемещено в польский город Жешув. Сегодня во время своего визита в Киев Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа Представительства ЕС в Украине будет снова осуществляться" , – говорится в сообщении.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более непосредственно и тесно работать с украинскими властями", - цитирует Борреля пресс-служба ЕСВС.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Верховного представителя Борреля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен во время их совместного визита в Киев в пятницу. Они остались в столице, чтобы снова открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

"Во время нашего пребывания в Киеве мы воочию убедились в способности украинской администрации обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур, несмотря на очень сложные обстоятельства. Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", – добавил Верховный представитель

Некоторые сотрудники делегации останутся в Жешуве и будут работать оттуда.

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Краще б їх розміщувати в Бучі і Бородянці.
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09.04.2022 07:41 Ответить
с одной стороны это хорошо... а с другой стороны вопрос - кто правит Украиной? секретарь дерьмак? показывают Харьков, который вчера посетили зам дерьмака дьячок тимошенко (вдумайтесь, зам - приверженец раскольнической церкви кацапии, призывавшей убивать украинцев) и хламидия арахамия... поехали посмотреть... там надо было быть министру инфраструктуры и иже с ним... или видосики стали неотъемлемой частью, как воздух...
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09.04.2022 07:51 Ответить
взагалі в Україні не тикають... людей, які тикають, тим більше незнайомцям, відразу відносять до свинорилокозломордої гидоти...
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09.04.2022 08:29 Ответить
А посольство США, наймогутнішої держави світу, гаранта всього - всього...., яке першим показало як треба поступати поступати при агресії РФ...?
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09.04.2022 08:22 Ответить
 
 