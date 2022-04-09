Диппредставительство Европейского Совета в Украине возвращается из польского Жешува в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Европейской службы внешних связей в Брюсселе (ЕСВС).

"Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве. После российского вторжения, 24 февраля, Представительство Европейского Союза было временно перемещено в польский город Жешув. Сегодня во время своего визита в Киев Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа Представительства ЕС в Украине будет снова осуществляться" , – говорится в сообщении.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более непосредственно и тесно работать с украинскими властями", - цитирует Борреля пресс-служба ЕСВС.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал Верховного представителя Борреля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен во время их совместного визита в Киев в пятницу. Они остались в столице, чтобы снова открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

"Во время нашего пребывания в Киеве мы воочию убедились в способности украинской администрации обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур, несмотря на очень сложные обстоятельства. Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", – добавил Верховный представитель

Некоторые сотрудники делегации останутся в Жешуве и будут работать оттуда.

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