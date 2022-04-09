Диппредставництво Європейської Ради в Україні повертається із польського Жешува до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі (ЕСВС).

"Євросоюз відновлює дипломатичну присутність у Києві. Після російського вторгнення, 24 лютого, Представництво Європейського Союзу було тимчасово переміщене до польського міста Жешув. Сьогодні під час свого візиту до Києва Верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота Представництва ЄС в Україні тепер знову здійснюватиметься", – йдеться в повідомленні.

"Цим візитом Європейський Союз повертається назад до Києва. Я маю на увазі це буквально: наш глава нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш безпосередньо та тісно працювати з українською владою", – цитує Борреля пресслужба ЄСВС.

Голова представництва ЄС Матті Маасікас супроводжував Верховного представника Борреля та президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час їхнього спільного візиту до Києва у п'ятницю. Вони залишились у столиці, щоб знову відкрити приміщення представництва та оцінити умови для поступового повернення всіх співробітників представництва до Києва.

"Під час нашого перебування в Києві ми на власні очі переконалися у здатності української адміністрації забезпечити ефективне та повноцінне функціонування державних та урядових структур, незважаючи на дуже складні обставини. Повернення нашої делегації до Києва забезпечить ще кращу взаємодію з урядом та більшу підтримку українського народу", – додав Верховний представник

Деякі співробітники Делегації залишаться у Жешуві та працюватимуть звідти.

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