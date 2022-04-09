Посольство ЄС відновлює роботу в Києві

Посольство Євросоюзу в Україні відновлює роботу у Києві.

Про це у Twitter повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щасливий повернутися до Києва", - зазначив він.

Також Маасікас опублікував фото прапору ЄС над будівлею посольства.

У коментарі "ЄП" Маасікас підтвердив, що справді офіційно відновлює роботу у Києві.

Також читайте: Чеське посольство збирається повернутися до Києва