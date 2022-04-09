Посольство ЄС відновлює роботу в Києві
Посольство Євросоюзу в Україні відновлює роботу у Києві.
Про це у Twitter повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щасливий повернутися до Києва", - зазначив він.
Також Маасікас опублікував фото прапору ЄС над будівлею посольства.
У коментарі "ЄП" Маасікас підтвердив, що справді офіційно відновлює роботу у Києві.
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"Эта война должна быть выиграна на поле боя", - написал Боррель в Twitter