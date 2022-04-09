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Новини Війна
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Посольство ЄС відновлює роботу в Києві

Посольство Євросоюзу в Україні відновлює роботу у Києві.

Про це у Twitter повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щасливий повернутися до Києва", - зазначив він.

Також Маасікас опублікував фото прапору ЄС над будівлею посольства.

У коментарі "ЄП" Маасікас підтвердив, що справді офіційно відновлює роботу у Києві.

Також читайте: Чеське посольство збирається повернутися до Києва

Посольство ЄС відновлює роботу в Києві 01

Автор: 

посольство (942) Євросоюз (13374) Матті Маасікас (134)


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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.
"Эта война должна быть выиграна на поле боя", - написал Боррель в Twitter
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09.04.2022 20:06 Відповісти
Ну спасибо. А самолётов наконец то дашь?
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09.04.2022 21:11 Відповісти
Покажите им в посольстве, что война не закончится, пока мы не убьем всех кацапов!!!
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09.04.2022 20:06 Відповісти
пока не вырежем все 140 миллионов или сколько их там...
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09.04.2022 20:08 Відповісти
Чому про звільнення генерала Марченко не має інформації. Ще з ранку як рапорт подав
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09.04.2022 20:08 Відповісти
 
 