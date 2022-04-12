Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев, - глава МИД Корчок
Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев.
Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев. В ближайшие дни я направлю в столицу Украины инспекционную группу из наших дипломатов для оценки ситуации в столице на месте. Если возможно, мы немедленно задействуем наше посольство", - написал Корчок в твиттере.
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