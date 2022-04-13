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армія рф (16180) Крим (14081)

Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму. ФОТО

Агентство Reuters опублікувало два супутникові знімки бази постачання російської армії в Джанкої на півночі Криму. Фотографії зроблено 6 квітня американською компанією Maxar.​

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму 01

Репортер із питань національної безпеки американського журналу Foreign Policy Джек Детч повідомив у твіттері, що Росія створила дві ймовірні військові бази постачання на півдні України та в окупованому Криму.

Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму 02

Детч із посиланням на офіційних осіб США повідомив, що на півдні України воюють 55 батальйонно-тактичних груп армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підполковник Безлюдько зрадив Україну в Криму в 2014 році, і був знищений в Україні в 2022 році. ФОТО

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Топ коментарі
+63
****** бы...
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13.04.2022 21:25
+53
Законная цель
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13.04.2022 21:25
+42
ну и отлично. оружие есть, снимки есть... **...шь, Альбина!
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13.04.2022 21:24
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ну и отлично. оружие есть, снимки есть... **...шь, Альбина!
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13.04.2022 21:24 Відповісти
Ох як хочеться Демілітаризувати! може якийсь заяць знайдеться
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13.04.2022 23:38 Відповісти
****** бы...
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13.04.2022 21:25 Відповісти
Ты что хочешь чтобы Зеля Путлера огорчил и переговоры похерял.? Хочешь угробить самую крупную торговую сделку ?
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13.04.2022 22:42 Відповісти
Законная цель
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13.04.2022 21:25 Відповісти
І до того кучненько
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13.04.2022 21:43 Відповісти
да там по 6-7 точки У на каждую базу а там склады ГСМ боеприпасы и прочая лабуда бабахать будет дней 5 минимум... и хватит за глаза
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13.04.2022 22:02 Відповісти
......подвезут дальнобойку и можно делать Чернобаевку2,3,4.......
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13.04.2022 21:27 Відповісти
Чонобаї-баї-баї-баї-баївка!
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13.04.2022 21:31 Відповісти
Смешать бы там касапов с землёй и металом.
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13.04.2022 21:28 Відповісти
Перебити дороги з криму й міст, було б чим.
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13.04.2022 21:28 Відповісти
немає ніякого моста з Кримом. Є перешийок і о. Сиваш
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13.04.2022 21:46 Відповісти
а до криму вони як попадають?!
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13.04.2022 22:01 Відповісти
Мост чере Керченстку протоку? Так до нього далеко, Чонгар- Керч 270км, Каланчак-Керч 400км. Херсонцина під окупацією
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13.04.2022 22:10 Відповісти
так есть. почему и написал "було б чим". а нечем. например, за три года "гром-2" до ума не довели.
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13.04.2022 22:26 Відповісти
Ого металлолома навезли🤣 сколько ж из этого ездит интересно
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13.04.2022 21:29 Відповісти
треба чимось приласкати
Захід, рідненький, дай ракети середньої дальності!
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13.04.2022 21:29 Відповісти
Треба пана Кучму спитати, це його рук справа, це він Південмаш загубив.
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13.04.2022 21:49 Відповісти
Нехай Кучум попросить назад ті 500 ракет Х55, що він подарував куйлу.
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13.04.2022 22:09 Відповісти
кажуть ракетний крейсер Москва всьо
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13.04.2022 21:30 Відповісти
Хто каже? Це важлива новини. Якщо правда, звсіно...
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13.04.2022 22:42 Відповісти
Амінь
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13.04.2022 22:56 Відповісти
кошмар...их там так много, как грязи
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13.04.2022 21:31 Відповісти
Грязь и есть. Человеческая.
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13.04.2022 21:40 Відповісти
Таке скупчення ворожої техніки треба працювати тільки ракетами середньої дальності. Вже мабуть на підході від союзників США.
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13.04.2022 21:33 Відповісти
Гарна Чорнобаївка...
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13.04.2022 21:35 Відповісти
Я не фахівець... А чи можна ой клятий міст кримський Гарпунами заїбашити, чи Точкою У?
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13.04.2022 21:36 Відповісти
Нептун 280км
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13.04.2022 21:47 Відповісти
дивлячись, звідки штрельнути! якщо з Бердянська, - 140-150 км, в залежності від рел'єфу, тобто хєрануть якраз вийде !
Слава ЗСУ!!!
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13.04.2022 21:42 Відповісти
до 280 км, з під Миколаєва може достати ло Севастополя
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13.04.2022 21:44 Відповісти
до 280 км
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13.04.2022 21:46 Відповісти
с границы Одесской и Николаевской области..Коблево самое оно вышел на брег морской повернул в нужном направлении и запулял..
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13.04.2022 22:04 Відповісти
Ні, не вистачить дальності польоту. Зараз найближче звідки можна вистрілити це район Гуляй-поля.
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13.04.2022 21:46 Відповісти
між Херсонщиною і Кримом немає моста. Є перишийок і о. Сиваш
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13.04.2022 21:48 Відповісти
Між Кримом та кацапією...
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13.04.2022 23:12 Відповісти
Ёлки-палки...ну всего лишь пара-тройка ракет в это сборище...
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13.04.2022 21:39 Відповісти
намек принят.... ждем новостей....... )
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13.04.2022 21:49 Відповісти
Б-ди-ди-щь і фсьо!
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13.04.2022 22:04 Відповісти
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13.04.2022 22:30 Відповісти
"Зато у нас в криму нєту вайни".
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13.04.2022 22:12 Відповісти
будет
аннушка уже купила масло...
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14.04.2022 00:17 Відповісти
снимки есть. а почему оно еще не разбомблено?
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13.04.2022 22:23 Відповісти
Если есть возможность,бить врага надо на чужой территории,а не ждать пока перейдут границу.
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13.04.2022 22:42 Відповісти
пока возможности нет
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14.04.2022 00:18 Відповісти
Схоже, в Чорнобаївці почалася наступна серія.
Це вже котра - 15-а?
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14.04.2022 04:10 Відповісти
Не зрозуміло, чому немає повітряних атак ВСУ на військови цілі у Криму. Не бачу чинників чому це не робиться, що Крим це не Україна?! По друге, громадянські об'єкти знаходяться досить далеко від військових баз, а ті посселення поблизу - це офіцерськи гуртожитки окупантів. то що.
Подивіться історію, яку роль грали запорізьки козаки у штурму Ізмаїлу, хоча усю перемогу приписано Суворову.
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26.04.2022 08:10 Відповісти
 
 