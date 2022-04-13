Супутникові знімки бази постачання армії РФ на півночі окупованого Криму. ФОТО

Агентство Reuters опублікувало два супутникові знімки бази постачання російської армії в Джанкої на півночі Криму. Фотографії зроблено 6 квітня американською компанією Maxar.​

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Репортер із питань національної безпеки американського журналу Foreign Policy Джек Детч повідомив у твіттері, що Росія створила дві ймовірні військові бази постачання на півдні України та в окупованому Криму.

Детч із посиланням на офіційних осіб США повідомив, що на півдні України воюють 55 батальйонно-тактичних груп армії РФ.

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