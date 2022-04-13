Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма. ФОТО
Агентство Reuters опубликовало два спутниковых снимка базы поставки российской армии в Джанкое на севере Крыма. Фотографии сделаны 6 апреля американской компанией Maxar.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Репортер по национальной безопасности американского журнала Foreign Policy Джек Детч сообщил в твиттере, что Россия создала две вероятные военные базы поставок на юге Украины и в оккупированном Крыму.
Детч со ссылкой на официальные лица США сообщил, что на юге Украины воюют 55 батальонно-тактических групп армии РФ.
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аннушка уже купила масло...
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