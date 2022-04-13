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Новости Война
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армия РФ (18030) Крым (26004)

Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма. ФОТО

Агентство Reuters опубликовало два спутниковых снимка базы поставки российской армии в Джанкое на севере Крыма. Фотографии сделаны 6 апреля американской компанией Maxar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма 01

Репортер по национальной безопасности американского журнала Foreign Policy Джек Детч сообщил в твиттере, что Россия создала две вероятные военные базы поставок на юге Украины и в оккупированном Крыму.

Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма 02

Детч со ссылкой на официальные лица США сообщил, что на юге Украины воюют 55 батальонно-тактических групп армии РФ.

Читайте: Путин планирует серию терактов на территории РФ с последующим обвинением ВСУ для нагнетания антиукраинской истерии, - Буданов
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Топ комментарии
+63
****** бы...
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13.04.2022 21:25
+53
Законная цель
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13.04.2022 21:25
+42
ну и отлично. оружие есть, снимки есть... **...шь, Альбина!
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13.04.2022 21:24
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ну и отлично. оружие есть, снимки есть... **...шь, Альбина!
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13.04.2022 21:24 Ответить
Ох як хочеться Демілітаризувати! може якийсь заяць знайдеться
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13.04.2022 23:38 Ответить
****** бы...
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13.04.2022 21:25 Ответить
Ты что хочешь чтобы Зеля Путлера огорчил и переговоры похерял.? Хочешь угробить самую крупную торговую сделку ?
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13.04.2022 22:42 Ответить
Законная цель
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13.04.2022 21:25 Ответить
І до того кучненько
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13.04.2022 21:43 Ответить
да там по 6-7 точки У на каждую базу а там склады ГСМ боеприпасы и прочая лабуда бабахать будет дней 5 минимум... и хватит за глаза
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13.04.2022 22:02 Ответить
......подвезут дальнобойку и можно делать Чернобаевку2,3,4.......
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13.04.2022 21:27 Ответить
Чонобаї-баї-баї-баї-баївка!
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13.04.2022 21:31 Ответить
Смешать бы там касапов с землёй и металом.
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13.04.2022 21:28 Ответить
Перебити дороги з криму й міст, було б чим.
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13.04.2022 21:28 Ответить
немає ніякого моста з Кримом. Є перешийок і о. Сиваш
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13.04.2022 21:46 Ответить
а до криму вони як попадають?!
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13.04.2022 22:01 Ответить
Мост чере Керченстку протоку? Так до нього далеко, Чонгар- Керч 270км, Каланчак-Керч 400км. Херсонцина під окупацією
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13.04.2022 22:10 Ответить
так есть. почему и написал "було б чим". а нечем. например, за три года "гром-2" до ума не довели.
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13.04.2022 22:26 Ответить
Ого металлолома навезли🤣 сколько ж из этого ездит интересно
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13.04.2022 21:29 Ответить
треба чимось приласкати
Захід, рідненький, дай ракети середньої дальності!
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13.04.2022 21:29 Ответить
Треба пана Кучму спитати, це його рук справа, це він Південмаш загубив.
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13.04.2022 21:49 Ответить
Нехай Кучум попросить назад ті 500 ракет Х55, що він подарував куйлу.
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13.04.2022 22:09 Ответить
кажуть ракетний крейсер Москва всьо
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13.04.2022 21:30 Ответить
Хто каже? Це важлива новини. Якщо правда, звсіно...
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13.04.2022 22:42 Ответить
Амінь
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13.04.2022 22:56 Ответить
кошмар...их там так много, как грязи
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13.04.2022 21:31 Ответить
Грязь и есть. Человеческая.
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13.04.2022 21:40 Ответить
Таке скупчення ворожої техніки треба працювати тільки ракетами середньої дальності. Вже мабуть на підході від союзників США.
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13.04.2022 21:33 Ответить
Гарна Чорнобаївка...
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13.04.2022 21:35 Ответить
Я не фахівець... А чи можна ой клятий міст кримський Гарпунами заїбашити, чи Точкою У?
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13.04.2022 21:36 Ответить
Нептун 280км
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13.04.2022 21:47 Ответить
дивлячись, звідки штрельнути! якщо з Бердянська, - 140-150 км, в залежності від рел'єфу, тобто хєрануть якраз вийде !
Слава ЗСУ!!!
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13.04.2022 21:42 Ответить
до 280 км, з під Миколаєва може достати ло Севастополя
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13.04.2022 21:44 Ответить
до 280 км
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13.04.2022 21:46 Ответить
с границы Одесской и Николаевской области..Коблево самое оно вышел на брег морской повернул в нужном направлении и запулял..
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13.04.2022 22:04 Ответить
Ні, не вистачить дальності польоту. Зараз найближче звідки можна вистрілити це район Гуляй-поля.
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13.04.2022 21:46 Ответить
між Херсонщиною і Кримом немає моста. Є перишийок і о. Сиваш
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13.04.2022 21:48 Ответить
Між Кримом та кацапією...
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13.04.2022 23:12 Ответить
Ёлки-палки...ну всего лишь пара-тройка ракет в это сборище...
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13.04.2022 21:39 Ответить
намек принят.... ждем новостей....... )
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13.04.2022 21:49 Ответить
Б-ди-ди-щь і фсьо!
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13.04.2022 22:04 Ответить
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13.04.2022 22:30 Ответить
"Зато у нас в криму нєту вайни".
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13.04.2022 22:12 Ответить
будет
аннушка уже купила масло...
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14.04.2022 00:17 Ответить
снимки есть. а почему оно еще не разбомблено?
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13.04.2022 22:23 Ответить
Если есть возможность,бить врага надо на чужой территории,а не ждать пока перейдут границу.
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13.04.2022 22:42 Ответить
пока возможности нет
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14.04.2022 00:18 Ответить
Схоже, в Чорнобаївці почалася наступна серія.
Це вже котра - 15-а?
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14.04.2022 04:10 Ответить
Не зрозуміло, чому немає повітряних атак ВСУ на військови цілі у Криму. Не бачу чинників чому це не робиться, що Крим це не Україна?! По друге, громадянські об'єкти знаходяться досить далеко від військових баз, а ті посселення поблизу - це офіцерськи гуртожитки окупантів. то що.
Подивіться історію, яку роль грали запорізьки козаки у штурму Ізмаїлу, хоча усю перемогу приписано Суворову.
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26.04.2022 08:10 Ответить
 
 