Спутниковые снимки базы снабжения армии РФ на севере оккупированного Крыма. ФОТО

Агентство Reuters опубликовало два спутниковых снимка базы поставки российской армии в Джанкое на севере Крыма. Фотографии сделаны 6 апреля американской компанией Maxar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Репортер по национальной безопасности американского журнала Foreign Policy Джек Детч сообщил в твиттере, что Россия создала две вероятные военные базы поставок на юге Украины и в оккупированном Крыму.

Детч со ссылкой на официальные лица США сообщил, что на юге Украины воюют 55 батальонно-тактических групп армии РФ.

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