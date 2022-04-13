Внаслідок обстрілів загинуло 4 та поранено 10 мешканців Харківщини, - Синєгубов

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив інформацію щодо загиблих мирних громадян від російських обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Синєгубов зазначив: "Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених.

По області складним залишається Ізюмський напрямок. Але наші ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському Роганському напрямках.

Проводимо евакуацію із Лозової та Барвінкового. Ми наполегливо рекомендуємо населення тимчасово покинути ці території, адже прогнозуємо імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах. Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує "зелених" коридорів.

Продовжуємо до пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляти гуманітарні вантажі. Планували доставку гуманітарної допомоги до Золочева, але, на жаль, через інтенсивні обстріли окупантів мусимо відтермінувати.

Наостанок ще раз наголошу: як бачимо, росіяни постійно і хаотично наносять удари по житлових районах. Тому не нехтуйте сигналами тривоги!"

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