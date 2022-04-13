УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 464 45
літак (2853) Харківщина (6053) Синєгубов (853)

На Харківщині збили два ворожих літаки, - голова ОВА Синєгубов

синєгубов

Захисники України збили над Харківською областю два літаки збройних сил РФ.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.

"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.

Також читайте: Синєгубов про ситуацію на Харківщині: Маємо успіхи на Роганському та Дергачівському напрямках, на Ізюмському ЗСУ постійно ведуть бої

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.04.2022 15:02
+33
Вот это красота! Надеюсь пилоты не выжили
показати весь коментар
13.04.2022 15:02
+33
Пока что западное оборонительное вооружение превосходит российское наступательное. Будем надеяться, что западное наступательное также превосходит российское оборонительное.
показати весь коментар
13.04.2022 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
13.04.2022 15:02 Відповісти
Вот это красота! Надеюсь пилоты не выжили
показати весь коментар
13.04.2022 15:02 Відповісти
Пілоти застрелються ... з мисливських рушниць.
показати весь коментар
13.04.2022 15:15 Відповісти
вилами заколовся
показати весь коментар
13.04.2022 15:29 Відповісти
А перед этим перестарался с фистингом черенком от этих вил.
показати весь коментар
13.04.2022 15:33 Відповісти
Гуманно дуже.... у анекдоті "пан має час і натхнення"
показати весь коментар
13.04.2022 17:15 Відповісти
"За что"?, - спросила Му-му на своїй собачьїй мові.
показати весь коментар
13.04.2022 15:03 Відповісти
молодці скоро кацапів з усіх сторін випотрашуть території
показати весь коментар
13.04.2022 15:04 Відповісти
Парламент Німеччини нарешті погодив передачу Україні танків та іншої важкої військової техніки 👍
показати весь коментар
13.04.2022 15:05 Відповісти
И самолеты сбиваются хоть и не нравится😁 и танки к ним едут❗Олень звони коню советоваться будем
показати весь коментар
13.04.2022 15:09 Відповісти
підху...йловника штайнмаєра послали нах...уй з візитом в Україну, буде причина противникам поставок їх затормозити... в той же час, німці позбавляються тихенько від страху до кремля.
показати весь коментар
13.04.2022 15:15 Відповісти
Это они т72а или леопард 1 отправлять хотят? Ещё бы тигры да пантеры из музеев достали. Пока что сделано на от@бись. Правильно что этого поца не пустили. Пусть постоят в углу, подумают. А если долго будут думать то скоро про их корни и четвертый трейх начнут вопросик задавать.
показати весь коментар
13.04.2022 16:39 Відповісти
Пока что западное оборонительное вооружение превосходит российское наступательное. Будем надеяться, что западное наступательное также превосходит российское оборонительное.
показати весь коментар
13.04.2022 15:06 Відповісти
Конечно превосходит, иначе быть не может. Параша отстала от запада во всем на 20-30 лет.
показати весь коментар
13.04.2022 15:17 Відповісти
ааааааааааа, як же ж так??? А анало-говнєт як же.....
показати весь коментар
13.04.2022 17:17 Відповісти
Німецькі гаубиці ************** 2000 - найкращі у світі. Це визнають навіть на Росії та в США. Декілька днів тому, йшла мова про продаж нам 100 шт. Якби цього вдалось досягти - це було б просто фантастика і неймовірна допомога для наших збройних сил.

показати весь коментар
13.04.2022 15:30 Відповісти
Писати треба так: на росии.
показати весь коментар
13.04.2022 16:27 Відповісти
Это станет помощью ВСУ в 2024 году(срок поставки - 24-27).
показати весь коментар
13.04.2022 16:58 Відповісти
2024 - доп поставки....
показати весь коментар
13.04.2022 18:43 Відповісти
Сами самолёты фигня, у них к сожалению 600 штук ещё есть после совка, главное пилотов схватить/убить, вот с этим со временем у них большие проблемы начнутся
показати весь коментар
13.04.2022 15:08 Відповісти
отож, пилоты это главное
показати весь коментар
13.04.2022 15:12 Відповісти
600 Рабочих? Лучше бы придержут до уборки урожая,на обмен
показати весь коментар
13.04.2022 15:23 Відповісти
Пилотов у них море, лётчиков уже нет. Собственно пилот из академии это быстрый фарш.
показати весь коментар
13.04.2022 15:26 Відповісти
понятие фронтовая авиация. штурмовики, бомбардировщики, истр-бомб. на 2021 было 450. по норме 20% в ремонте и обслуживании. значит на сегодня осталось 200- НА ВСЮ засРашку, от калининграда до Японии. производительность Су 4 в год.
показати весь коментар
13.04.2022 16:09 Відповісти
Мобільним підрозділам ЗСУ-респект...
показати весь коментар
13.04.2022 15:08 Відповісти
ВЕСЬ ватный хлам позбиваем ...
показати весь коментар
13.04.2022 15:10 Відповісти
про пілотів ні слова.... значить приземлились на окупованій території.
показати весь коментар
13.04.2022 15:17 Відповісти
Нравіца нє нравіца падайте красавіци!!!
показати весь коментар
13.04.2022 15:19 Відповісти
Еще немного и ***** на девятое мая будет вместе с шойгу бегать по красной площади с расставленными руками и кричать жу-жу-жу изображая разейскую авиацию и танки
показати весь коментар
13.04.2022 15:19 Відповісти
Майже вгадали, на московії вже анонсують прохід на 9 травня піших підрозділів авіації.
показати весь коментар
13.04.2022 15:25 Відповісти
Одним словом "в пеший поход!"!
Вслед за кораблём
показати весь коментар
13.04.2022 15:33 Відповісти
Мабуть це вже працюють британські Starstreak.
показати весь коментар
13.04.2022 15:20 Відповісти
Возможно даже ПЗРК Martlet ( уже были замечены ).
показати весь коментар
13.04.2022 17:00 Відповісти
В последнее время парашенцы меньше летают. Потому что наша ПВО намного улучшилась благодаря западу.
показати весь коментар
13.04.2022 15:21 Відповісти
Эффективные средства поражёния ВВС вынудили СССР капитулировать и вывести свои войска из Афганистана.
показати весь коментар
13.04.2022 15:23 Відповісти
Горит бубновый !
показати весь коментар
13.04.2022 15:26 Відповісти
Что с пилотами?
показати весь коментар
13.04.2022 15:32 Відповісти
Вгадайте що це?Так це каша)))«Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, поскольку пытались сварить кашу из кофейных зерен»
показати весь коментар
13.04.2022 15:33 Відповісти
Цікава кулінарна ідея!
показати весь коментар
13.04.2022 16:35 Відповісти
Ну по лозіці, нетреба так вже прям дебілами рахувати, панове обережніше, а то всих понесло!? ПРОСТО МАБУТЬ ЦЕ ВАРИЛИ КАВУ З НЕПЕРЕМЕЛЕНИХ ЗЕРЕН БО НІСЧИМ БУЛО, ТО ВАРИЛИ ЩО БУЛО. ЛОГІЧНО ТАК ВІД БЕЗВИХОДДЯ!! ПАНОВЕ БУДЕМО ОБЕРЕЖНІШІ! НАША СИЛА В ПРАВДІ!
показати весь коментар
13.04.2022 18:07 Відповісти
Молодці ! отак рашиських варварів до пекла.
показати весь коментар
13.04.2022 15:37 Відповісти
отлично, я ж говорила, что мы уверенно движемся к цифре 200, еще бы что такое супер действенное против арт-систем..., а то пока запад раздуплится, у нас уже нет с 1,5 десятка городов как маленьких, так и больших...
показати весь коментар
13.04.2022 15:44 Відповісти
колись Солонін описував дії сталінських соколів- в 1941 році льотчики кинули літаки, сіли в машини і поїхали хто з сімями а хто до сімей. А 90 % авіації кинули на аеродромах. А потім старалися не перелітати лінію фронту, бо якщо зібють, то зразу ж зрадник. Ось і девятаєва, який угнав фоке вульф посадили за те, що в районі Луцька в 1944 році був збитий і попав у полон. Те, що вони хвастались про 800 бойових літаків - це блеф. І, крім того, слід добавити і відсотків 15-20 пошкоджених при вильотах.

А взагалі там літуни звичайна сволочня, причепив бомбу півтонну і скинув куди не будь, А далі похер. В Афгані скинули третину від бомб у Великій війні, вбили біля 1 млн і похер. В них не авіація а дальнобійна артилерія- точність нульова, бо нема ні кому наводити, ні чим бомбардувати. Майбутні зека.
показати весь коментар
13.04.2022 15:49 Відповісти
Такими темпами До 9 травня, мусимо вийти на сумарну цифру літаків та гелікоптерів 400 одиниць. Подарунок для )(ула
Слава Збройним Силам України!
показати весь коментар
13.04.2022 15:51 Відповісти
Прощать россиян не нужно, тут за редким исключением почти все больные... Надеюсь, они выздоровеют, если процесс разложения мозга от Z вируса обратимый. Но это науке пока неизвестно.

Дорогие Украинцы, скорейшей победы вам над этим тотальным Zлом. Верю, что вы победите, потому что на вашей стороне правда и весь цивилизованный мир.

Слава Украине
показати весь коментар
13.04.2022 17:19 Відповісти
 
 