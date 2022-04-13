На Харківщині збили два ворожих літаки, - голова ОВА Синєгубов

Захисники України збили над Харківською областю два літаки збройних сил РФ.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.

"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.

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