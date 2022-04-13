На Харківщині збили два ворожих літаки, - голова ОВА Синєгубов
Захисники України збили над Харківською областю два літаки збройних сил РФ.
Про це повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини", - написав він.
"Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - додав Синєгубов.
Топ коментарі
+52 Lvbnhj
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+33 MAKAROV ddf66d11
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+33 Elena Zhmariova
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Слава нації
Смерть москалям
Вслед за кораблём
А взагалі там літуни звичайна сволочня, причепив бомбу півтонну і скинув куди не будь, А далі похер. В Афгані скинули третину від бомб у Великій війні, вбили біля 1 млн і похер. В них не авіація а дальнобійна артилерія- точність нульова, бо нема ні кому наводити, ні чим бомбардувати. Майбутні зека.
Слава Збройним Силам України!
Дорогие Украинцы, скорейшей победы вам над этим тотальным Zлом. Верю, что вы победите, потому что на вашей стороне правда и весь цивилизованный мир.
Слава Украине